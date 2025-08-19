Redacción Andalucía 19 AGO 2025 - 16:41h.

Herida con quemaduras una joven durante la actividad pirotécnica 'Toro de Fuego' de Escacena, Huelva

"Testimonios de vecinos también señalan conductas temerarias previas por parte de este trabajador", asegura el Ayuntamiento

Compartir







HuelvaEn pleno riesgo alto de incendios y mientras el país continúa sufriendo una terrible oleada de fuegos, en Escacena del Campo (Huelva), una joven vecina sufrió quemaduras durante el 'Toro de Fuego'.

Se trata de una actividad pirotécnica en la que una persona lleva a sus espaldas un falso toro, fabricado de cartón y con bengalas que va soltando conforme realiza su recorrido.

PUEDE INTERESARTE Muere otro de los heridos con quemaduras graves en los fuegos de León: ya son tres los fallecidos en la ola de incendios

Pero, en el evento de la madrugada del 18 de agosto, "el portador del dispositivo actuó de manera imprudente", según ha lamentado el Ayuntamiento, manifestando su "condena a los hechos ocurridos".

Ha descrito cómo sucedieron, "al acercarse a un grupo de jóvenes que se encontraban sentados en un banco, provocando quemaduras de primer y segundo grado a una" de las chicas que allí estaban.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Algunos de los asistentes a la tradicional celebración grabaron con sus móviles esos instantes en los que, efectivamente, se ve al hombre colocándose casi encima de los adolescentes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El resultado fue de, al menos, una herida, como ha precisado el consistorio, sin dar más detalles. Aunque otros padres han asegurado que también sus hijos se vieron afectados por el "acto criminal" del individuo.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Así lo ha calificado, por ejemplo, Antonia, ya que su niño "de 16 años" era uno de los que presenciaba el espectáculo en el punto del incidente, junto a otros amigos. "Llegaremos donde tengamos que llegar", avisa.

"Testimonios de conductas temerarias previas"

"A raíz de este suceso, hemos recibido también testimonios de vecinos que señalan conductas temerarias previas por parte de este trabajador, como la de intentar introducir artefactos en el interior de vehículos estacionados", informa el Ayuntamiento.

Además de "condenar enérgicamente este tipo de actitudes irresponsables, que nada tienen que ver con la esencia festiva", desde el Gobierno local recuerdan que "nunca debe ser un riesgo para la integridad de quienes no participan o están de espectadores".

Por eso mismo, afirma que "emprenderá acciones legales oportunas para depurar responsabilidades", en relación a la empresa de pirotecnia encargada de la actividad.

Desde el consistorio trasladan el "total apoyo a la afectada y a su familia", aparte de ofrecerle el "respaldo institucional y jurídico" que puedan. Incluso animan a presentar denuncia a "todos los que hayan sufrido situaciones similares".

Reacciones de vecinos: "Qué horror, qué locura"

"No podemos permitir que conductas aisladas pongan en riesgo ni la seguridad de nuestros vecinos ni el buen nombre de nuestras celebraciones", sentencia el comunicado.

Entre las numerosas reacciones de residentes en Escacena del Campo, destacan quienes califican las imágenes como "qué horror" o "qué locura". "Me parece una crueldad absoluta lo que hace", expresa Mari Ángeles.

"De vergüenza", dice Alejandro enfadado e indignado al ver el vídeo, mientras que otro hombre desea "que se haga justicia y los afectados se recuperen pronto".

Isabel espera igualmente que "pague por las consecuencias" del acto cometido durante un 'Toro de Fuego' con el que el pueblo daba por finalizadas sus fiestas.