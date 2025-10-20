Rocío Amaro 20 OCT 2025 - 16:13h.

Los bomberos de Andújar han denunciado la falta de personal y de medios de su parque tras enfrentarse a una jornada con tres emergencias simultáneas

Los Bomberos de Andújar, Jaén, denuncian "penosas condiciones laborales":"Ha estado a punto de pasarnos una desgracia"

JaénLos bomberos de Andújar, en la provincia de Jaén, han denunciado públicamente la "crítica falta de personal y medios de su parque", tras enfrentarse a una jornada de emergencia "expuesta al límite". Según un comunicado publicado en su cuenta oficial de Facebook, una guardia de solo tres efectivos tuvo que atender tres emergencias simultáneas, poniendo en riesgo su propia integridad física.

El primer aviso llegó desde la Calle Miguel Estepa, con una llamada por un posible suicidio. Mientras atendían este suceso, recibieron una segunda alerta, un incendio de vivienda en un tercer piso de la Calle Molinillo, con una persona supuestamente atrapada en el interior.

Según explican los bomberos, la situación obligó a tomar decisiones dramáticas. Tuvieron que intervenir de manera inmediata en el incendio, sin equiparse con los Equipos de Protección Individual adecuados para un fuego estructural, "exponiéndose así a un peligro extremo". Durante la intervención, además de buscar a la persona atrapada, que finalmente no se encontraba en el interior, lograron rescatar varios animales que estaban en la vivienda.

El colapso del servicio se agravó cuando, mientras el equipo aún estaba exhausto y en riesgo, llegó un tercer aviso urgente, un incendio de pastos en la Carretera de La Ropera, con las llamas avanzando peligrosamente hacia unas caballerizas. La publicación de los bomberos señala que en ese momento solo contaban con un equipo incompleto y con dotación insuficiente para atender simultáneamente tres emergencias de carácter vital.

Exigen soluciones inmediatas para garantizar la seguridad de todos

En el comunicado, que ha sido compartido decenas de veces, los bomberos han calificado la situación como un acto de "desesperación forzada por la negligencia", por lo que exigen soluciones inmediatas que garanticen la seguridad de la ciudadanía y la propia integridad de los efectivos.

Una petición que pasa principalmente por la "necesidad de más personal y medios", de forma que no tengan que verse obligados a "elegir a quién salvar en situaciones de riesgo múltiple", escriben.

La publicación ha generado numerosas reacciones de apoyo entre los vecinos y ciudadanos de la provincia de Jaén, quienes no han dudado en destacar la valentía y profesionalidad de los efectivos. Uno de los comentario visto en redes sociales aseguraba haber sido testigo del trabajo de los profesionales: "anoche me mostrasteis, por la rápida intervención, cómo actuáis y acabáis con ese infierno que había en ese piso, dentro de vuestras posibilidades y medios". Otro usuario añadía que "ayer demostrasteis la rapidez de vuestro trabajo. No hay dinero para pagaros lo que hacéis y me emocionó saber cómo sacasteis a los animales".

Otros vecinos han reclamado directamente más recursos para el parque de Andújar. "Por favor, más medios para estos bomberos, que se lo merecen todo y están poniendo su vida continuamente en riesgo", escribían. Otras de las personas que estuvo presente en una de las actuaciones también se ha hecho eco de la tensión y del peligro que vivieron durante la intervención: "quiero dar la enhorabuena a los dos o tres bomberos que estuvieron en el incendio de la Calle Molinillo porque soy vecino del bloque de al lado. El balcón del piso que estaba ardiendo lo tengo a menos de tres metros del mío y aquello parecía un infierno de llamas y explosiones. Entrar ahí jugándose la vida para salvar a personas y animales tiene mucho mérito. Vi a uno de los bomberos cuando salieron, prácticamente agotado y desbordado, seguramente por la falta de medios”.

Un problema que dificulta el trabajo de los profesionales

Los bomberos de Andújar han querido visibilizar la realidad de su servicio, subrayando que la profesionalidad de los equipos no puede suplir la ausencia de recursos materiales y humanos.

La jornada de emergencias simultáneas de Andújar obligó, según denuncian los propios bomberos, a exponerse más allá de los límites seguros en rescates complejos. Una denuncia con la que esperan alertas a los responsables sobre la necesidad de reforzar el parque.