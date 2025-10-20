"Entendemos la rabia de la gente, pero no compartimos ciertas pintadas que se han hecho", ha explicado Isaac Villar

El comunicado del colegio de Sandra Peña: “Nos gustaría pedir cautela y responsabilidad hasta que finalice la investigación"

En Sevilla continúa la conmoción por el caso de Sandra Peña, la niña de 14 años que se suicidó tras estar más de un año siendo víctima de acoso escolar. En el centro en el que estudiaba la niña han aparecido pintadas contra las supuestas acosadoras. Mensajes de rabia, también contra la gestión del centro. Insultos que se han borrado a lo largo de esta mañana bajo una capa de pintura. La propia familia ha pedido que se rebaje la tensión. Informa en el vídeo Rocío Martínez.

"Entendemos el sentir de la gente porque podemos llegar a entenderlo, la rabia que pueden sentir, pero la verdad que no compartimos ciertas pintadas que se han hecho. Dando nombres o teléfonos. La verdad es que no queremos que esto genere más violencia y situaciones parecidas porque estamos completamente en contra", ha señalado Isaac Villar, tío de Sandra.

Por otro lado, la Fiscalía ha decidido abrir una doble investigación, una centrada en las supuestas acosadoras y otra que estudiaría las responsabilidades que pudo tener el colegio después de que los padres de Sandra denunciaran y no se activaran los protocolos pertinentes.

El comunicado del colegio

Además, hoy se ha sabido que el centro perdería la concesión que tiene con la administración si se demuestra que una irregularidad grave una dejación de funciones y eso también está siendo investigado por parte de la Junta de Andalucía de forma paralela.

El colegio también ha emitido hoy un comunicado pidiendo “cautela y responsabilidad” en el marco de la investigación. “Nos gustaría pedir cautela y responsabilidad hasta que finalice la investigación. Nuestro colegio cuenta con 50 profesionales y 760 alumnos y alumnas, muchos de ellos llevan con nosotros toda su vida escolar. Nuestra obligación es protegerlos de comentarios y situaciones que pueden ser altamente perjudiciales para ellos”.

“Por ello, pedimos que cese cualquier situación violenta como las que se han producido en las inmediaciones de nuestro colegio. Cualquier acción de este tipo está perjudicando a nuestros niños, todos ellos menores de edad. Nuestra prioridad es velar por nuestro alumnado y sus familias en un momento tan delicado. El equipo de Orientación y de Bienestar Emocional están atendiendo de manera especial a nuestros estudiantes”.

“Además, como no podría ser de otra manera estamos colaborando con las autoridades competentes que, como ocurre en cualquier caso de este tipo, está investigando lo sucedido. El Grupo de Menores de la Brigada Provincial de Policía Judicial (GRUME) de Sevilla nos ha pedido evitar dar cualquier tipo de información sobre el caso”.