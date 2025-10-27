Compartir







La Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (CODAPA) ha emitido un comunicado en el que expresa su apoyo a la huelga estudiantil convocada para el próximo 28 de octubre en toda Andalucía. La movilización surge en respuesta al trágico suicidio de Sandra Peña, una joven estudiante víctima de acoso escolar en su colegio de Sevilla, cuyo fallecimiento ha conmocionado a la comunidad educativa y a la sociedad en general.

Espacio seguro

El comunicado de CODAPA expresa en primer lugar su profundo dolor y firme condena hacia las situaciones de acoso escolar que, en muchos casos, terminan en tragedia. La organización subraya que el suicidio de Sandra Peña no es un hecho aislado, sino que pone de manifiesto la urgente necesidad de reforzar las medidas preventivas y de atención en los centros educativos para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los alumnos. En este sentido, CODAPA hace un llamamiento a las instituciones educativas, a las administraciones públicas y a la sociedad en su conjunto para que colaboren en la lucha contra el acoso escolar y promuevan una cultura de respeto, convivencia y tolerancia.

El comunicado destaca que la educación pública en Andalucía debe ser un espacio seguro y acogedor para todos los estudiantes, y que para ello es imprescindible contar con recursos adecuados. En concreto, CODAPA reivindica la reducción de las ratios de alumnos por orientador y profesor, con el fin de ofrecer una atención más personalizada y efectiva a los estudiantes que puedan estar sufriendo acoso o dificultades emocionales.

La organización también insiste en la necesidad de fortalecer los servicios de atención en salud mental en los centros educativos, para detectar y abordar a tiempo cualquier problema que pueda afectar a la salud emocional de los alumnos.

Asimismo, CODAPA hace un énfasis especial en la importancia de la participación familiar en la prevención del acoso escolar. La organización considera que las familias deben ser actores activos en la educación de sus hijos y en la detección temprana de posibles situaciones de riesgo. Para ello, propone fortalecer la colaboración entre centros educativos, familias y profesionales especializados, creando un entorno de apoyo y comunicación constante.

El comunicado también denuncia la persistencia de discursos de odio y la existencia de ambientes intolerantes en algunos ámbitos sociales, que contribuyen a la normalización de conductas agresivas y excluyentes. En este sentido, CODAPA aboga por promover una sociedad respetuosa y libre de discursos de odio, donde la diversidad sea valorada y respetada. La organización señala que la educación en valores y la sensibilización social son herramientas fundamentales para erradicar estas actitudes y construir una convivencia más justa y pacífica.

En línea con estos objetivos, CODAPA apoya la huelga estudiantil convocada para el 28 de octubre, que busca poner en evidencia la gravedad de la situación y exigir cambios inmediatos en las políticas educativas y sociales. La organización considera que la movilización es una oportunidad para que toda la comunidad educativa y la sociedad en general reflexionen sobre la importancia de garantizar un entorno escolar seguro, inclusivo y respetuoso.

"Llenar las calles" en solidaridad con la familia de Sandra

El comunicado concluye con un mensaje de solidaridad hacia la familia de Sandra Peña y hacia todos los jóvenes que atraviesan situaciones de acoso o vulnerabilidad. CODAPA reafirma su compromiso con la defensa de una educación pública de calidad, que fomente la convivencia, el respeto y la inclusión. La organización hace un llamado a la responsabilidad de todos los actores sociales para trabajar conjuntamente en la erradicación del acoso escolar y en la construcción de un sistema educativo que proteja y apoye a sus alumnos en todas las circunstancias.

La huelga estudiantil ha sido convocada por el Sindicato de Estudiantes para este martes 28 de octubre contra el acoso escolar o 'bullying'. En concreto, ha llamado a los estudiantes de la ESO, FP y Bachillerato a "llenar las calles" en solidaridad con la familia de la joven y a expresar su indignación en manifestaciones que comenzarán "a las 12:00 en todas las ciudades".