Ya ha llegado la maquinaria pesada al tramo de Adamuz, donde descarriló el tren para retirar los vagones empotrados en el talud

El accidente ferroviario en Adamuz, en directo: hallan un nuevo cadáver dentro del tren Iryo que descarriló

Compartir







Ya ha llegado la maquinaria pesada necesaria al tramo de Adamuz, donde descarriló el tren Iryo de alta velocidad con un Alvia que circulaba por la otra vía con más de 40 fallecidos y un centenar de heridos. Al lugar de la tragedia también ha llegado personal cualificado con la idea de retirar parte del tren y recuperar tres cuerpos en el interior del amasijo de hierro.

La complicada operación se realizará este martes y se retirarán los dos coches del tren Alvia empotrados en el talud. En ellos hay tres cuerpos, según los equipos de rescate. Las imágenes desde el aire nos permiten ver que esa parte del tren se llevó la peor parte al caer por ese terraplén, a consecuencia del descarrilamiento, unido a los más de 200 kilómetros por hora a los que circulaba y a la caída por un talud de cuatro metros tras el impacto. .

Los dos coches serán retirados con ayuda de una grúa de 300 toneladas. Es una tarea compleja y los expertos no descartan ninguna alternativa, como desmantelar a pedazos los dos vagones 'in situ' para poder acceder al interior y posteriormente ser removidos.

PUEDE INTERESARTE Óscar Puente cree que si el Alvia hubiese pasado 20 segundos antes igual no habría ni muertos

Los equipos de la UME y la Guardia Civil mantienen la búsqueda de más víctimas

La presencia de tres cuerpos sin vida dentro de los vagones destrozados por el impacto ha sido confirmado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska,que ha asegurado que están localizado y que en las próximas horas esperan ser excarcelados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Durante toda la noche los equipos técnicos y de rescate han mantenido las tareas centrados en la instalación de una gran grúa para levantar los vagones del Alvia siniestrado.

Los últimos datos del accidente reflejan la muerte de 41 personas y 39 heridos ingresados en hospitales, 13 de ellos son menores, que están en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). La vida de los heridos ingresados en la UCI no corre peligro, de acuerdo con el presidente andaluz, Juanma Moreno. Las altas hospitalarias ascienden a 83 personas.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La cifra de fallecidos no es definitiva, porque todavía se trabaja para localizar otros posibles cadáveres. La UME, la Guardia Civil y el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) mantienen la búsqueda de personas.