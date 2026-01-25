Iván Sevilla 25 ENE 2026 - 15:46h.

Un corrimiento de tierras por las últimas lluvias ha causado grietas y daños en el muro lateral

Técnicos de Adif ya trabajan en la zona de Arahal y se ha fijado un plan alternativo para la Media Distancia

SevillaLa circulación de trenes que conecta las localidades de Arahal y Marchena en Sevilla se encuentra suspendida temporalmente desde este 25 de enero por riesgo de caída de un muro.

Debido a las últimas lluvias de la borrasca Ingrid y, después de conocerse lo que ocurrió en el accidente mortal del Rodalies, al que le cayó encima una pared de contención, Adif ha tomado esta decisión en la provincia andaluza.

Así lo ha comunicado el administrador de infraestructuras ferroviarias en sus redes sociales, a las 10:36 horas. Posteriormente, a las 11 horas, anunciaba el plan alternativo de transporte que había establecido.

En concreto, el traslado "por carretera" de los pasajeros que viajen en los trenes de Media Distancia que hagan el trayecto entre el municipio de Dos Hermanas y Málaga.

Sin adelantar hasta cuándo permanecerá activada esta suspensión del servicio en ese punto de la red, los técnicos de Adif ya se encuentran en el lugar donde está el muro.

De poca altura, pero agrietado

Agentes de la Policía Local de Arahal se han desplazado también a las inmediaciones de las vías del tren en el punto de ubicación de esa estructura de hormigón, próxima a la estación del municipio.

Según han precisado, el 112 les había avisado del corte del tráfico ferroviario de la línea que une la localidad con la de Marchena. El muro se observa claramente agrietado.

En una imagen que han compartido los propios policías, se ve que es alargado y de poca altura, pero se sitúa justo al lado del carril de circulación y podría desprenderse encima.

Su actual estado deteriorado es consecuencia "de un corrimiento de tierra" causado por las precipitaciones que han caído en Arahal. Los trabajadores de Adif trabajan in situ para valorar la situación.