Hay esperanza para Francisca, la 'princesa' de 4 años: tendrá un donante de médula compatible al 50%

Hay médula para Francisca, la 'princesa' de 4 años que empezará un trasplante experimental en marzo.

La niña almeriense lleva tres meses ingresada en el Hospital Materno Infantil de Málaga luchando contra la leucemia.

Es una historia de amor, de empatía, de solidaridad y de pequeños que sufren y se unen ante la enfermedad. La pequeña Victoria tuvo la fortuna de recibir una médula. grababa un vídeo tras pasar diez días fuera del hospital, que sus plaquetas y defensas están subiendo y que se encuentra bien, pero también que sigue teniendo una misión.

"Ahora tenemos una misión muy importante, hay una niña en Almería que se llama Francisca", dice la pequeña, mirando a cámara, antes de pedir a quienes la escuchan que hagan por ella lo mismo que hicieron en su día por ella. Para la familia, la prueba está en su propia hija: "Gracias a su donante, hoy podemos seguir disfrutando de Victoria y ella puede seguir disfrutando de la vida".

Victoria, que durante meses fue el centro de una movilización solidaria que logró encontrar un donante compatible, ha decidido ahora devolver esa ayuda a su forma. Ya no solo como paciente, sino como voz. Como una niña que, después de atravesar uno de los procesos más duros de su vida, utiliza su historia para que otra familia tenga la misma oportunidad.

Y sus deseos parece que se están cumpliendo.

No ha sido la única en apoyar a Francisca. Tanto su familia como la comunidad educativa de la Divina Infantita se movilizaron para buscar una persona donante compatible con Francisca. Y este domingo, 15 de febrero, la familia de esta niña que lleva tres meses ingresada en el Hospital Materno Infantil de Málaga ha hecho público que hay esperanza, según ha adelantado El Diario de Almería.

Coincidiendo con el Día Internacional del Cáncer Infantil han anunciado que a primeros de marzo Francisca comenzará el proceso de trasplante de médula ósea con un donante compatible al 50%. La decisión ha sido adoptada por el equipo de oncología junto a la familia ante la complejidad del tipo de leucemia que padece la pequeña.

Aunque el escenario ideal sería un donante con compatibilidad total, la situación clínica ha llevado a optar por este procedimiento experimental, que abre una nueva ventana de esperanza tras meses de incertidumbre. La familia ha querido trasladar públicamente su agradecimiento a todas las personas que ya forman parte del registro de donantes, a quienes han decidido inscribirse tras el llamamiento y a los medios de comunicación y ciudadanos que han contribuido a amplificar este mensaje.

En las últimas semanas, Almería y otras localidades fuera de la provincia se han volcado con numerosas muestras de solidaridad. Una movilización que, subrayan, trasciende el caso de Francisca. "Cada nuevo donante inscrito puede salvar una vida en cualquier lugar del mundo", recuerdan.

La familia destaca que países con altos índices de inscripción, como Alemania, cuentan con mayores probabilidades de éxito en la búsqueda de donantes. España, referente internacional en donación de órganos, tiene también "potencial para liderar la donación de médula ósea si continúa creciendo el registro", explican. Asimismo, recuerdan que durante el tratamiento y el proceso de trasplante son fundamentales también las donaciones de sangre.

La familia insiste en que sigue siendo necesario que más jóvenes se hagan donantes ya que "los perfiles más jóvenes suelen ofrecer mejores resultados en los trasplantes". Asimismo, han aprovechado para hacer un llamamiento a los menores de edad para invitarlos a que "consideren hacerse donante de médula con 18 años como un propósito más en su nueva etapa". La familia de Francisca recuerda que hacerse donante implica un compromiso firme y responsable. Por este motivo, recomiendan informarse adecuadamente en los centros de transfusión ante cualquier duda, ya que si una persona se echa atrás en el último momento, el paciente podría perder su única oportunidad.

¿Cómo puedes ayudar hoy mismo?

Si tienes entre 18 y 40 años: Acude a tu punto de donación más cercano (en cualquier provincia) y regístrate como donante de médula.

La distancia no importa: Una vez en el registro (REDMO), si eres compatible, tu donación llegará a Francisca estés donde estés.

Es sencillo: El registro es solo una pequeña muestra de sangre.