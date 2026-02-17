Maitena Berrueco 17 FEB 2026 - 13:43h.

San SebastiánEl tren de borrascas y las intensas y constantes lluvias que caen desde hace días de forma casi ininterrumpida en muchas zonas de Euskadi, empiezan a dejar un reguero de consecuencias, como el desprendimiento hace unos días de un andamio en Vitoria, provocado por las fuertes rachas de viento. La última incidencia se registró este mismo lunes, en una carretera de la red viaria de Guipúzcoa.

Viendo las dimensiones de la roca que ha quedado suspendida sobre la N-634 en Guipúzcoa no cuesta imaginar la magnitud que podría haber adquirido la tragedia si la enorme piedra llega a impactar contra el asfalto, en lugar de quedar colgando de la malla metálica.

Por suerte, el vallado frenó la caída de la piedra de 10 toneladas, que descendía ladera abajo seguramente como consecuencia de las continuas precipitaciones y evitó el impacto contra esta vía, entre los municipios guipuzcoanos de Zumaia y Getaria. Dadas las dimensiones de la piedra cabría pensar que la malla no sería capaz de sujetarla, pero así ha sido. De hecho, ahí sigue mientras los técnicos de la Diputación Foral de Guipúzcoa evalúan la forma de retirarla.

Hasta el kilómetro 23 de la N-634, el lugar exacto en el que se encuentra la roca suspendida sobre la carretera, se han trasladado esta mañana para comenzar los trabajos que prevén puedan finalizar hoy mismo.

Una grúa para retirarla

La retirada se realizará con la ayuda de una grúa que tomará el relevo de la malla para sujetar la pesada roca, que posteriormente se bajará a la carretera para trocearla, retirarla y limpiar la vía.

El incidente obligó primero a cerrar uno de los carriles y más tarde a cortar por completo el tráfico cuando se registraron nuevos desprendimientos. Esta mañana se mantenía cortado el carril más próximo a la ladera mientras que se daba paso alternativo por el carril dirección a Zumaia.