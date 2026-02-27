Carlos Plá Valencia, 27 FEB 2026 - 15:38h.

Además de su parecido físico, Laura tiene una voz muy similar a la de la cantante guipuzcoana y desde hace dos años recorre toda España con su grupo tributo a la Oreja de Van Gogh

Con 14 años, Laura Batiste descubrió su parecido con Amaia Montero, la cantante de la Oreja de Van Gogh. "Yo no sabía quién era ella ni el grupo, pero la gente me lo decía continuamente por la calle", recuerda.

Era tanta la insistencia que se compró un ejemplar de la revista "Superpop" para comprobar el parecido físico y empezó a escuchar la música del grupo guipuzcoano. "Por entonces yo no me imaginaba que pudiera cantar, hasta que unos años después, ya en la universidad, me ofrecieron formar parte de un grupo y entonces me empezaron a decir que también mi voz se parecía a la Amaia y que tenía que hacer un grupo de tributo", explica.

Una idea que se quedó en el olvido mientras seguía trabajando en el sector del turismo, llegando a montar su propia agencia de viajes en Benicàssim, su localidad natal.

Todo cambió hace cuatro años, en aquel momento Laura tenía un dúo con un amigo y cantaban en hoteles de Castellón, cuando recibió la llamada de un cantante de un grupo tributo de Murcia de "El Canto del Loco". "Me vio en redes y me ofreció ir a un concierto de ellos para cantar con él "Puede ser", un tema que cantaba Dani Martín con Amaia Montero, y allí me fui. Me presentó coma Amaia Montero y la gente se lo creyó y salí hasta en las noticias. Fue el boom", recuerda.

Así hasta que hace dos años creó su propio grupo, "La Otra Oreja. Ese año hicieron 67 conciertos, 84 en 2025 y para este año ya tienen cerrados más de 55. "Vamos por toda España y ahora me dedico plenamente a ello, no lo podía compatibilizar con la agencia", afirma.

En este tiempo, Laura ha perfeccionado su estilo, y su parecido con Amaia Montero ya no solo es físico. "Mi voz cantando de normal es similar, pero ahora ya sé como modular mi timbre para que las voces sean muy parecidas".

No conoce a Amaia Montero

No fue hasta el pasado verano, cuando por fin fue a un concierto de la Oreja de Van Gogh. "Antes de la salida de Leire fui a verlos y pude entrar al camerino, les dije que hacíamos un tributo y estuvieron encantados y muy amables".

A la que no conoce todavía es a Amaia Montero, con la que espera encontrarse este año con su vuelta al grupo. "Todavía no he tenido la oportunidad de conocerla en persona, espero que este sea el año porque después de 22 años que me dicen lo de mi parecido con ella es para mí como la hermana mayor que nunca he tenido. Supongo que debe saber que existo".

Laura afirma que gracias a la cantante guipuzcoana descubrió su pasión por cantar y disfruta de una profesión que le encanta. "Yo solo iba a un karaoke de vez en cuando, pero me planteaba mi vida con una profesión relacionada con el turismo. Espero que esto dure mucho, es el momento".