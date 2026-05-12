Mabel Cupet Sevilla, 12 MAY 2026 - 16:27h.

El presunto autor de los hechos es un vecino de la localidad de 29 años de edad, que ha sido investigado por un supuesto delito contra la flora y fauna silvestre

la investigación continúa abierta mientras la autoridad judicial analiza las diligencias remitidas por la Guardia Civil

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La Guardia Civil investiga a un vecino de Los Barrios, Cádiz, como presunto autor de un delito contra la flora y la fauna silvestre después de que difundiera en redes sociales un vídeo en el que se observa a su perro atacando violentamente a una cría de corzo hasta causarle la muerte.

La investigación ha sido desarrollada por agentes de la Unidad de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, que detectaron las imágenes durante labores de ciberpatrullaje en internet y redes sociales.

El vídeo, grabado presuntamente por el propio propietario del animal, circulaba bajo el título “Modo cazador sin escopeta”. En las imágenes, según ha informado la Guardia Civil, se aprecia cómo un perro de raza pastor belga malinois persigue y ataca a una cría de corzo en un entorno natural hasta acabar con su vida de forma violenta.

Tras localizar el contenido, los agentes iniciaron una investigación para determinar tanto el lugar exacto de los hechos como la identidad de la persona responsable de la grabación y difusión del vídeo.

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Localizado en una vía pecuaria de Los Barrios

Las pesquisas permitieron determinar que los hechos ocurrieron en una vía pecuaria situada en el término municipal de Los Barrios, concretamente en la zona conocida como El Jaramillo.

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Una vez identificado el lugar, los investigadores lograron localizar al presunto autor de los hechos, un vecino de la localidad de 29 años de edad, que ha sido investigado por un supuesto delito contra la flora y fauna silvestre.

La Guardia Civil ha instruido las correspondientes diligencias, que ya han sido puestas a disposición de la autoridad judicial junto con las imágenes objeto de la investigación.

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Investigación abierta

Desde el Seprona recuerdan que este tipo de actuaciones pueden constituir delitos relacionados con la protección de la fauna silvestre, especialmente cuando afectan a especies protegidas o a ejemplares en etapas especialmente vulnerables, como es el caso de las crías.

La actuación policial se inició gracias al seguimiento que los agentes realizan habitualmente en redes sociales y plataformas digitales para detectar posibles conductas relacionadas con maltrato animal, caza ilegal o delitos medioambientales.

El caso ha generado además numerosas reacciones en redes sociales tras la difusión del vídeo, donde usuarios mostraron su rechazo ante la violencia de las imágenes y reclamaron medidas contra este tipo de conductas.

Por el momento, la investigación continúa abierta mientras la autoridad judicial analiza las diligencias remitidas por la Guardia Civil.