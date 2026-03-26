Mabel Cupet Sevilla, 26 MAR 2026 - 04:31h.

Alumnos y profesores acuden al estreno que tiene lugar este jueves 26 de marzo en una sala de la ciudad

Se trata de un proyecto pedagógico en el que se tratan temas tan actuales como el acoso, el bullying o la autoestima

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En el colegio CEIP Poeta Carlos Álvarez de Jerez de la Frontera (Cádiz) estos días son todo nervios y prisas. Hoy, jueves 26 de marzo, estrenan en el cine los cortometrajes que han realizado los alumnos durante el último mes, en un proyecto educativo que busca la motivación de los estudiantes. “Todos estamos nerviosos” dicen desde el equipo directivo del centro.

Unos alumnos que se han convertido durante semanas en actores, guionistas, directores, técnicos de sonido y todos aquellos perfiles relacionados con el mundo del cine. Han realizado carteles, guiones, material de atrezzo... aquí no falta ni un detalle para esta particular alfombra roja que esperan con ilusión y que nadie quiere perderse.

Un proyecto con mucho trabajo y buenos resultados

Ha sido un trabajo duro para alumnos y profesores, pero también muy satisfactorio como nos cuenta la jefa de estudio del centro, Virginia Cuadrado. A lo largo de un mes, el alumnado de todos los cursos del centro, desde primero de Infantil hasta sexto de Primaria, ha estado trabajando en temas relacionados con el mundo del séptimo arte y cada curso ha grabado un corto con una temática especial, como resultado final.

Una iniciativa que pretende acercar a los estudiantes al mundo de la gran pantalla, pero que tiene un fondo más profundo, el de motivar y mejorar los resultados académicos.

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Todas las materias educativas implicadas

Como nos cuenta el director del centro, David García, en este proyecto están implicados todos los profesores y todas las materias. En Matemáticas, han realizados problemas relacionados con el cine, en Lengua, además de aprender a memorizar los textos, han trabajado la expresión oral y en, Educación Física, han llevada a cabo actividades de doblaje y escenas de acción... Todos los sentidos puestos en este proyecto tan especial. “Está todos emocionados y motivados” asegura García.

Se trata de un proyecto pedagógico en el que se tratan temas como el acoso escolar, el bullying o la autoestima... temas actuales y que preocupan a profesores y padres y que se verán reflejados en los cortos realizados por cada clase.

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El resultado final, una sorpresa para los alumnos

Faltan solo dos días para disfrutar de estas grabaciones que se estrenaran el jueves a partir de las 11 horas en Cines Yelmo, del centro comercial Área Sur de Jerez. El resultado final de los cortos es toda una sorpresa para los alumnos que no han visto como han quedado. “Estamos nerviosos por ver la cara de los niños cuando se vean en pantalla” asegura Cuadrado.

Este centro educativo, es un colegio de difícil desempeño, situado en la zona sur de Jerez, con tan solo unos 150 alumnos, lo que hace que este proyecto sea aún más especial, como nos cuenta el equipo directivo: “Aquí hay niños que no tienen posibilidades económicas de ir al cine”.