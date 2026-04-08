Ya es oficial: estas son las deducciones si teletrabajas en el municipio sevillano de Coripe

Marta Egea 08 ABR 2026 - 13:30h.

Vivir en pueblos como Coripe permite acceder a deducciones autonómicas en el IRPF que reducen el impuesto a pagar, sobre todo en vivienda, familia y residencia en zonas despobladas

Guía con todo sobre la declaración de la renta 2026: novedades, plazos, deducciones y pasos a seguir

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El teletrabajo ha cambiado por completo la forma en la que se entiende el lugar de residencia. Lo que antes obligaba a vivir cerca de un centro urbano, hoy permite instalarse en municipios rurales sin renunciar a oportunidades laborales. Gracias a este nuevo escenario, pueblos como Coripe, en la provincia de Sevilla, han empezado a cobrar protagonismo para luchar contra la despoblación aprovechando esta nueva forma de trabajar.

Pero el atractivo no es solo la calidad de vida o el menor coste de la vivienda. La clave está, cada vez más, en la fiscalidad. Andalucía ha puesto en marcha un sistema de deducciones autonómicas en la declaración de la renta que, aunque no están diseñadas exclusivamente para teletrabajadores, encajan perfectamente con este perfil. El objetivo es claro: atraer población.

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Coripe, un ejemplo real de municipio en riesgo de despoblación

Coripe no es un caso aislado, forma parte de los municipios andaluces considerados en riesgo de despoblación, es decir, aquellos con menos de 3.000 habitantes. Este dato es fundamental, porque es precisamente esta condición la que activa una serie de incentivos fiscales.

En el caso de la provincia de Sevilla, la Junta de Andalucía ha identificado varios municipios en la misma situación que Coripe como Carrión de los Cépdes, Martín de la Jara, Castilleja de Guzmán, Algámitas, Almadén de la Plata, El Madroño, San Nicolás del Puerto, Castilleja del Campo, El Garrobo, Lora de Estepa, Villanueva de San Juan, El Ronquillo, El Castillo de las Guardas, Las Navas de la Concepción, El Real de Jara, Alanís, Aguadulce, El Pedroso, El Palmar de Troya, Pruna, Guadalcanal, Marinaleda, Carrión de los Cépdes, Martín de la Jara, Castilleja de Guzmán y La Puebla de los Infantes, donde se aplican medidas específicas para favorecer la llegada de nuevos residentes. Por lo que, vivir en Coripe puede tener ventajas fiscales adicionales.

El verdadero atractivo de trasladarse a municipios como Coripe no está tanto en una ayuda directa, sino en cómo impacta ese cambio en la declaración de la renta. En España, el IRPF se divide en un tramo estatal y otro autonómico, y es precisamente en este segundo donde las comunidades tienen margen para diseñar sus propios incentivos fiscales. Andalucía ha aprovechado esta cantidad para introducir deducciones específicas que, en muchos casos, se ven reforzadas cuando el contribuyente reside en municipios en riesgo de despoblación.

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Estas deducciones no funcionan como un ingreso que se recibe, sino como una reducción del impuesto a pagar. Permiten disminuir la cuota del IRPF en función de determinados gastos o circunstancias personales, como el alquiler o la compra de vivienda, la situación familiar o el hecho de vivir en una localidad pequeña.

En la práctica, eso quiere decir que dos contribuyentes con los mismos ingresos pueden pagar impuestos diferentes si uno de ellos reside en un municipio como Coripe y cumple los requisitos para aplicar estas ventajas fiscales.

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Este sistema tiene una característica clave: su efecto es progresivo y acumulativo. Las deducciones se aplican año tras año mientras se mantengan las condiciones que se exigen, por lo que no se trata de una ayuda puntual, sino una forma de hacer que vivir en estos municipios resulte fiscalmente más ventajoso.

Las deducciones más importante si te mudas a Coripe

Mudarse a un municipio como Coripe no activa una única ayuda concreta, sino un conjunto de deducciones autonómicas que, combinadas, pueden tener un impacto relevante en la declaración de la renta. La clave está en entender que estos beneficios fiscales no dependen solo del hecho de residir en un entorno rural, sino también de la situación personal que tenga el contribuyente: edad, nivel de ingresos, tipo de vivienda o composición familiar.

Uno de los incentivos más visibles es el que está relacionado con la familia y la natalidad, donde Andalucía ha introducido mejoras específicas para municipios en riesgo de despoblación. Por ejemplo, la deducción por nacimiento o adopción de hijos puede duplicarse en estas localidades, lo que supone un ahorro fiscal más elevado para aquellos que quieran establecerse a largo plazo. Este tipo de medidas no solo buscan atraer población, sino también favorecer la estabilidad demográfica en estos entornos.

Otro de los pilares fundamentales es la vivienda, tanto en régimen de compra como de alquiler. En el caso del alquiler, existen deducciones autonómicas que permiten reducir un porcentaje de la renta anual, sobre todo para jóvenes, mayores o colectivos con determinados niveles de ingresos.

Para quienes optan por comprar, entran en juego ventajas adicionales, como tipos reducidos en impuestos asociados a la adquisición o beneficios fiscales ligados a la vivienda habitual. En municipios como Coripe, donde el precio de la vivienda es más bajo, estas deducciones pueden traducirse en un ahorro proporcionalmente más significativo.

Además, hay que tener en cuenta las deducciones personales y familiares complementarias, que, aunque no sean exclusivas del medio rural, tienen especial relevancia en esta situación. Estaríamos hablando de beneficios por familia numerosa, discapacidad, cuidado de ascendientes o situaciones específicas que permiten reducir la cuota del IRPF.

En conjunto, estas deducciones configuran un sistema que premia determinadas circunstancias personales y que puede resultar especialmente ventajoso para aquellos que buscan un cambio de vida en un entorno más tranquilo.

Por último, aunque no exista una deducción específica por teletrabajo, este perfil laboral encajaría perfectamente en el esquema de incentivos. Quienes trabajan en remoto pueden beneficiarse de un menor coste de vida, acceder a una vivienda más asequible y también, aplicar estas deducciones en la renta.