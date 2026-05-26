Mabel Cupet Sevilla, 26 MAY 2026 - 13:07h.

El fallecimiento del joven con discapacidad, muy querido en el municipio gaditano, ha causado una profunda conmoción entre vecinos y familiares

El Ayuntamiento destaca su alegría y fortaleza: “Siempre estarás en nuestra memoria”

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La localidad gaditana de Algodonales se encuentra de luto por el fallecimiento de Juan Sánchez Marchena, un joven con discapacidad muy conocido y querido entre los vecinos del municipio, donde era popularmente conocido como “el niño de la eterna sonrisa”. Su pérdida ha causado una profunda conmoción en este pueblo de la Sierra de Cádiz, donde numerosas personas han querido despedirse de él con mensajes cargados de cariño y emoción.

Juan Sánchez era un vecino muy apreciado en Algodonales por su carácter afable y la permanente sonrisa con la que recorría diariamente las calles del municipio. Precisamente esa alegría constante hizo que muchos vecinos lo bautizaran hace años como “el niño de la eterna sonrisa”, un apodo que terminó convirtiéndose en símbolo del cariño que despertaba entre quienes lo conocían.

Un joven muy querido en el pueblo

La noticia de su fallecimiento se ha extendido rápidamente por la localidad, generando innumerables muestras de afecto hacia su familia y especialmente hacia su madre, a la que muchos vecinos han querido reconocer públicamente por la dedicación y el cuidado que siempre mostró hacia su hijo.

El Ayuntamiento de Algodonales expresó su pesar a través de un emotivo mensaje difundido en redes sociales. “Desde el Ayuntamiento de Algodonales queremos mostrar nuestro más sincero pésame por el fallecimiento de Juan Sánchez Marchena. Su alegría, fortaleza y forma de ser hicieron que fuera una de las personas más queridas por todos los algodonaleños”, señalaron desde el Consistorio.

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En el mismo comunicado, el Ayuntamiento trasladó “un fuerte abrazo y mucho ánimo” a sus familiares y personas cercanas en estos difíciles momentos. Además, concluyó el mensaje con unas palabras especialmente emotivas: “Siempre estarás en nuestra memoria. No hay palabras”.

Mensajes de cariño y despedida

Las redes sociales se han llenado en las últimas horas de mensajes de vecinos, amigos y conocidos que han querido recordar la figura de Juan Sánchez y trasladar su apoyo a la familia. Muchos de ellos destacan la alegría que transmitía y la huella personal que deja en el municipio.

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“D.E.P pequeño ángel, y mucho ánimo a su familia y sobre todo a su madre, que tanto ha luchado por su niño, que se ha entregado en cuerpo y alma y ha vivido por y para él”, escribía una vecina en redes sociales junto a un mensaje de condolencias.

Otro de los mensajes compartidos recordaba especialmente la sonrisa con la que Juan era identificado por todo el pueblo: “Juan, tu sonrisa eterna perdurará para siempre. Un abrazo inmenso y toda la fuerza del mundo para su madre, su padre y toda la familia en estos momentos”.

Una huella imborrable

El fallecimiento de Juan Sánchez Marchena ha dejado un profundo vacío en Algodonales, donde era ampliamente conocido por vecinos de distintas generaciones. Su presencia habitual en las calles y su manera de relacionarse con quienes lo rodeaban hicieron que se convirtiera en una persona especialmente querida dentro del municipio.

Su recuerdo permanecerá ahora ligado a esa imagen de cercanía, alegría y optimismo que transmitía cada día y que hizo que muchos en el pueblo lo consideraran alguien entrañable y difícil de olvidar.