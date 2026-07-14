Manuel Pimentel Sevilla, 14 JUL 2026 - 19:30h.

Los Palacios y Villafranca ya ha abierto sus piscinas del Polideportivo Municipal, Maribáñez y El Trobal con una importante novedad este verano

La apertura de las piscinas coincide con el inicio de los habituales cursos de natación y múltiples propuestas deportivas

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La temporada de baño ya está en marcha en Los Palacios y Villafranca, Sevilla. Las tres piscinas municipales de la localidad, el Polideportivo Municipal, Maribáñez y El Trobal ya han abierto sus puertas para ofrecer un respiro ante las altas temperaturas. Este año lo hacen con una propuesta que busca consolidarse como un referente de ocio familiar en la comarca.

La gran apuesta de este verano se encuentra en el Polideportivo Municipal, donde el Ayuntamiento ha estrenado un novedoso parque infantil acuático. El espacio, diseñado expresamente para los más pequeños, cuenta con una piscina infantil y una zona de juegos rodeada de césped artificial penada para minimizar el riesgo de resbalones y ofrecer un entorno más acogedor.

Esta nueva atracción ha llegado para quedarse, ya que la antigua piscina infantil ha sido reconvertida en una amplia pradera de césped, ganando así más espacio para el descanso de los visitantes.

Más sombrillas y modernización en las instalaciones

Estas mejoras se enmarcan en un plan de acondicionamiento integral que ha llevado a cabo el consistorio en los días previos a la apertura. Además, se ha instalado un número significativo de nuevas sombrillas en los tres recintos, una medida muy demandada por los usuarios para reducir los estragos del sol durante las horas de más calor.

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"Muchas madres y padres encuentran aquí una alternativa para que sus hijos disfruten del verano practicando deporte, conviviendo y haciendo nuevas amistades en un entorno seguro", ha explicado el alcalde de la localidad, Juan Manuel Valle.

También, ha anunciado, que se ha realizado una importante modernización de la instalación eléctrica del recinto y la renovación de los cuadros eléctricos. Todas estas actuaciones suponen, según indicó, "la mayor inversión realizada en mucho tiempo en la piscina municipal".

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A la oferta del Polideportivo, se suman otras dos piscinas. Por un lado, la del Albergue Maribáñez, plenamente ingegrada en el albergue juvenil y su Parque Forestal, rodeada de pinos, zonas de sombra natural, un rocódromo y un área multiaventura. La tercera opción es la piscina de El Trobal, situada en el núcleo rural y que también cuenta con zonas de césped que han sido renovadas durante los últimos años.

Deporte y natación

Además de un lugar ideal para refrescarse y disfrutar de las vacaciones, las piscinas municipales de Los Palacios y Villafranca se convierten durante los meses de julio y agosto en el epicentro de la actividad deportiva en la localidad.

La Delegación de Deportes ha diseñado una programación que incluye los habituales cursos de natación y múltiples propuestas deportivas, convirtiendo estos espacios en puntos de atracción para el ocio activo y saludable en el municipio.

Tanto la piscina del Polideportivo Municipal, como la de Maribáñez y El Trobal permanecerán abiertas del 1 de julio al 31 de agosto de 2026 en horario de 12:30 a 19:00 horas de lunes a viernes. Los sábados, domingos y festivos, el horario es de 12:00 a 20:00 horas.

Los precios para acceder a los recintos se encuentran entre los más económicos de la provincia de Sevilla. Los días laborales, los menores de 14 años podrán entrar desde solo 2 euros y los adultos por 3 euros. Los fines de semana y festivos, la entrada infantil cuesta 2,50 euros mientras que el acceso para adultos cuesta 4 euros.