El incendio, que ya afecta a 12.600 hectáreas, amenaza el casco urbano de Luesia mientras los equipos tratan de frenar su avance

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El director técnico de extinción del incendio de Orés, en Zaragoza, Alfonso González, ha advertido este viernes de que los equipos desplegados en Luesia, una de las localidades ya desalojadas en la comarca de las Cinco Villas, trabajan para proteger el casco urbano y evitar que las llamas alcancen las viviendas, ya que el fuego "prácticamente está llegando allí".

El responsable de la extinción ha realizado estas declaraciones desde Farasdués, donde se encuentra el puesto de mando avanzado de un incendio que ya cuenta con un perímetro de 60 kilómetros, afecta a 12.600 hectáreas y ha obligado a desalojar cinco municipios de Zaragoza —Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba y Uncastillo—, además de Petilla de Aragón, en Navarra. González ha explicado que otro de los principales focos de preocupación es que el incendio haya saltado la carretera entre Uncastillo y Luesia, lo que acerca las llamas a una zona de gran valor forestal.

En este sentido, ha señalado que el operativo trabaja para controlar ese frente "por todos los medios", con el objetivo de impedir que el fuego siga avanzando. El director de extinción ha precisado que los trabajos más intensos se centran en la parte norte del incendio, donde la evolución continúa siendo más complicada.

En cambio, ha indicado que la zona sur y el flanco izquierdo presentan una situación más favorable, aunque ha recalcado que el incendio no está controlado ni extinguido.

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El viento volverá a complicar la situación este sábado

Respecto a la evolución meteorológica, González ha explicado que durante la tarde de este viernes el viento gira hacia el norte-noroeste y que durante la noche soplará del norte, unas condiciones que favorecerán las labores de extinción.

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Sin embargo, las previsiones apuntan a que este sábado volverá a cambiar hacia el sureste, lo que podría favorecer la propagación de las llamas hacia el noroeste en zonas que actualmente presentan una evolución más favorable.

El responsable del operativo ha insistido en que el mayor riesgo sigue concentrándose en el entorno de Luesia y en los puntos donde el fuego ha superado las carreteras, una situación que podría provocar que el incendio se expandiera aún más y llegara a convertirse en uno de los mayores registrados en Aragón en los últimos años. Aunque las condiciones de humedad y temperatura previstas durante la noche permitirán trabajar con mayor eficacia, González ha reconocido que las previsiones "no son optimistas al 100 %", especialmente en la zona norte del incendio.

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En cuanto a la posibilidad de nuevas evacuaciones, ha explicado que el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) ha analizado la conveniencia de desalojar los municipios de Biel y Fuencalderas, si bien por el momento no está previsto ordenar nuevas evacuaciones.