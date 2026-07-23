Alberto Rosa 23 JUL 2026 - 16:34h.

La paciente comenzó a lanzar mobiliario y una silla contra la facultativa, que huyó de la consulta para atrincherarse bajo llave

Detenido un paciente por agredir con puñetazos a la sanitaria que lo atendía en un hospital de Elche, Alicante

Compartir







Una médica de familia del Centro de Salud de Palmete, en Sevilla sufrió este miércoles una grave agresión por la que tuvo que atrincherarse bajo llave. Según denuncia el Sindicato Médico de Sevilla, la profesional se atrinchero bajo llave después de que una paciente reaccionara violentamente al rechazarle la facultativa prescribirle un medicamento sin indicación clínica.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:30 horas, cuando la facultativa atendía a una paciente que consultaba por una herida en una pierna y solicitó la prescripción de clonazepam (Rivotril®). Tras comprobar que el día anterior ya había intentado obtener la misma medicación en otro centro sanitario sin indicación clínica, la médica rechazó emitir la receta.

Tal y como explica el sindicato, la reacción fue inmediata. La paciente comenzó a lanzar mobiliario y una silla contra la médica, que logró esquivar los objetos y salir de la consulta.

PUEDE INTERESARTE Sanitarios de Ayamonte se atrincheran en una consulta ante la amenaza de un joven armado con un machete

Lejos de cesar la agresión, la persiguió por los pasillos del centro mientras profería graves amenazas, algunas dirigidas contra su familia. La doctora consiguió refugiarse en su despacho, donde permaneció encerrada bajo llave en un estado de gran ansiedad hasta la llegada de la Policía Nacional.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Según el Sindicato Médico de Sevilla, la misma paciente ya había protagonizado un grave incidente la tarde anterior en otro centro de salud tras negársele igualmente la prescripción del mismo medicamento. En aquella ocasión abandonó el centro tras amenazar e insultar al facultativo, desistiendo de su actitud por la presencia de un vigilante de seguridad.

“Este nuevo episodio confirma que las agresiones contra profesionales sanitarios han dejado de ser hechos aislados para convertirse en un problema estructural”, señalan. La organización denuncia que el centro está ubicado en una “zona especialmente vulnerable que carecía de vigilancia de seguridad en ese momento, ya que el servicio solo está disponible durante unas horas de la mañana”.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Ya había protagonizado un incidente la tarde anterior en otro centro de salud

Es por ello que piden vigilancia permanente en los centros con mayor riesgo, con protocolos de seguridad realmente eficaces y una revisión de estrategias de prescripción de medicamentos. “No podemos aceptar que una médica tenga que salir corriendo por los pasillos de un centro de salud y encerrarse bajo llave para proteger su vida por cumplir con su obligación profesional”, concluyen.

"No proteger adecuadamente a los profesionales supone también dejar desprotegido al propio sistema sanitario frente a quienes utilizan los centros de salud para intentar obtener medicamentos destinados al mercado ilícito", han añadido.