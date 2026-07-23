Malena Guerra 23 JUL 2026 - 16:29h.

¿Afectarán las palabras de Zapatero hoy en su entrevista con RTVE a su proceso judicial?

José Luis Rodríguez Zapatero niega haber usado a sus hijas como testaferros: "Todo va a quedar acreditado"

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¿Afectarán las palabras de Zapatero hoy en su entrevista con RTVE a su proceso judicial? El expresidente no ha dicho nada nuevo, insiste en su inocencia, en contra de lo que aseguran hasta tres imputados en la causa. La fiscalía ha pedido al juez que llame a declarar a los dos directivos de Plus Ultra para que ratifiquen sus escritos de confesión, sería para más adelante, en el mes de septiembre.

El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y el CEO, Roberto Roselli, remitieron escritos a la Audiencia Nacional en los que admiten haber recurrido a José Luis Rodríguez Zapatero como intermediario para lograr el rescate público de 53 millones de euros concedido en 2021.

Las declaraciones del expresidente son una enmienda a la totalidad. Sobre su presunta influencia para en el rescate a Plus Ultra dice que "yo no sabía lo que iba a hacer el Consejó de la SEPI, no conozco a nadie en el consejo de la SEPI".

Sobre las reuniones que le imputan para lograrlo como la que mantuvo con José Luis Escrivá, ex ministro del Gobierno y ahora Gobernador del Banco de España. Dice que el propio Escrivá lo ha explicado y ha señalado que quería conocerme. Yo no he hablado con nadie de Plus Ultra para el rescate, es así de claro como contudente. Y como quien lo insinúa tiene que probar"

Zapatero reclama su presunción de inocencia y defiende su trabajo. Vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien o reunirse con alguien es ejercer una influencia, pues no"

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Tiene enfrente a la UDEF, Anticorrupción y al juez que lo imputa. Y desde hace días a todos los protagonistas de la trama. "No voy a juzgar ni el trabajo de la policía, ni del juez, no me corresponde, los respeto, pero evidentemente, los hechos son los que son y quien acusa tiene que probar".

Uno de los que le ha podido traicionar es el que fuera su amigo y presunto testaferro, Julio Martinez. "Yo no voy a entrar en la estrategia de defensa de Julio Martínez, no vas con mi estilo y con mi código de conducta renegar de quien he tenido una amistad dilatada en el tiempo".

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De las joyas encontradas en su caja fuerte tampoco aclara nada, admite que pudo ser un error quedárselas pero insiste en que no es contrabando: "Fue fruto de una cortesía personal". Aunque no dice el país del que las recibió.

Y de la sociedad off shore para canalizar el dinero admite la comida donde se fraguó, pero dice que es una inferencia, una deducción insólita.