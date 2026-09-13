Manuel Pimentel Sevilla, 13 SEP 2026 - 21:30h.

La inversión asciende a 43.907.629 euros y correrá íntegramente a cargo de la empresa adjudicataria que lo explotará

Tras la rehabilitación, el espacio estará completamente cubierto y contará con una acústica renovada y capacidad para 15.339 espectadores

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El Auditorio Rocío Jurado de Sevilla se encuentra un paso más cerca de reabrir sus puertas tras cuatro desde su cierre en 2022. El Ayuntamiento hispalense ha dado luz verde al aprobar el anteproyecto y los pliegos para la rehabilitación integral, modernización, cubrimiento y explotación del recinto y su plaza principal de acceso.

La remodelación del auditorio, que ha sido objeto de varios incendios en los últimos meses, contempla una inversión prevista de 43.907.629 euros tras la cual, el recinto contará con una cubierta y tendrá capacidad para albergar 15.339 espectadores, el mayor aforo del sur de España para un auditorio. Además, dispondrá de una acústica renovada a la altura de los grandes conciertos y espectáculos internacionales.

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Inversión privada

"Saldamos una deuda histórica con el patrimonio de la ciudad y se pone fin al abandono sistemático al que durante tantos años se ha condenado a este gran recinto de la Expo del 92", ha informado el alcalde durante una rueda de prensa este pasado jueves.

Tal y como ha informado el regidor, la intervención se llevará a cabo mediante una concesión demanial por la que la inversión será asumida de forma íntegra por la empresa que resulte adjudicataria, que se encargará también de la ejecución, conservación, mantenimiento y posterior reversión del recinto al Ayuntamiento. De este modo, la operación "no comprometerá un solo euro de dinero público", según ha asegurado Sanz.

Concesión por 60 años

El contrato incluye también la explotación del Auditorio durante un periodo máximo de 60 años. A cambio, la ciudad percibirá un canon mínimo anual de 400.000 euros, cantidad que se incrementará de forma fija y acumulativa un 2% al año. Una vez que concluya la concesión, el recinto volverá a manos del Ayuntamiento.

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Este proyecto contempla así una rehabilitación integral del Auditorio Rocío Jurado, uno de los grandes equipamientos levantados con motivo de la Expo 92, con el fin de que pueda estar en funcionamiento durante todo el año.

El Ayuntamiento ha aprobado, por tanto, el proyecto técnico y los pliegos que regirán la futura concesión de un proyecto que en lo que respecta a su cubierta se ha diseñado atendiendo a tres fines primordiales: respetar su diseño original, garantizar su convivencia con el paisaje urbano junto al Guadalquivir y lograr la viabilidad financiera, técnica y urbanística requerida para su ejecución.

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Este paso se suma a la transformación que el gobierno municpal está impulsando en la Cartuja un espacio que, según el Consistorio, está llamado a consolidarse como uno de los grandes polos culturales, deportivos y de innovación de Sevilla en los próximos años. "Seguiremos trabajando para que la isla recupere el protagonismo que merece, tres décadas después de la Expo del 92", ha apostillado Sanz.