José Hachero Pérez, conocido como 'Pepe Hachero', es el tercer fallecimiento por FNO en Andalucía este año

El exfutbolista jugó en Primera División al fichar por el Sevilla FC

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La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía confirmaba este lunes el fallecimiento de un hombre de 81 años diagnosticado de Fiebre del Nilo Occidental (FNO) residente en Tomares (Sevilla). Se trata del exfutbolista del Real Club Recreativo de Huelva José Hachero Pérez, conocido como 'Pepe Hachero'.

Según el medio local Huelva24, Hachero debutó en Segunda División con el Recreativo de Huelva a los 20 años de edad y dio el salto a la Primera División al fichar por el Sevilla FC. También pasó por los clubes Pontevedra CF y Tarrasa FC.

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Llevaba ingresado en el hospital desde el 2 de septiembre

Hachero contaba con patologías previas y permanecía ingresado en el Hospital San Juan de Dios Aljarafe tras ser diagnosticado de meningoencefalitis por virus del Nilo occidental (VNO) el pasado 2 de septiembre.

Según ha detallado Sanidad en una nota de prensa, se trata del tercer fallecimiento por FNO en Andalucía este año, todos de edad avanzada y con patologías previas. El primer fallecido fue un vecino de Dos Hermanas (Sevilla) de 82 años, el pasado 5 de agosto; y el segundo caso un vecino de Guadalema de los Quintero (Utrera, Sevilla), con 89 años, el pasado 27 de agosto.

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En la presente temporada, se han diagnosticado en Andalucía 64 casos de fiebre del Nilo Occidental en humanos, de los que 38 han sido leves y 26 graves, entre los que se encuentran los tres fallecidos. Permanecen cinco hospitalizados, el resto ha tenido una evolución favorable.

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Hasta el momento, se han realizado estudios de laboratorio para descartar infección por virus del Nilo en 686 usuarios y se ha realizado despistaje de arbovirosis en 172 casos de meningitis víricas.

Actualmente, 25 municipios y tres entidades singulares andaluces están en situación de área en alerta en la comunidad autónoma: dos en Cádiz (Benalup-Casas Viejas y Jerez de la Frontera); uno en Córdoba (Lucena); seis en Huelva (Almonte, La Calvilla, pedanía de Gibraleón; Huelva capital, Mazagón -entidad singular de Palos de la Frontera y Moguer-, Niebla y San Bartolomé de la Torre); tres en Málaga (Alhaurín de la Torre, Cártama y Pizarra);

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Del mismo modo, las áreas en alerta en la provincia de Sevilla son 16 (Almensilla, Aznalcázar, Cantillana, Coria del Río, Dos Hermanas, Gerena, Guillena, Huévar del Aljarafe, La Luisiana, La Puebla del Río, Las Navas de la Concepción, Los Palacios y Villafranca, Pilas, Sanlúcar la Mayor, Guadalema de los Quintero, pedanía de Utrera, y Villamanrique de la Condesa).

Esta situación de área en alerta por circulación del VNO supone intensificar las tres vigilancias (entomológica, animal y humana) en la zona, activar las acciones de promoción comunitaria y reforzar las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que se adopten las medidas de protección necesarias frente al VNO.

Por su parte, la administración local debe intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo que el área esté en alerta.

Así, debe intensificar las medidas contempladas en su Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores transmisores del virus del Nilo occidental, no solo en los núcleos de población sino también en aquellos lugares o localizaciones situados a no más de 1,5 kilómetros identificados como focos larvarios o refugios de adultos.

Recomendaciones

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias ha recomendado tanto a las administraciones competentes como a la ciudadanía adoptar medidas de protección y prevención, pensando especialmente en las personas vulnerables, centradas fundamentalmente en evitar la picadura del mosquito.

Este recordatorio adquiere especial importancia en aquellos municipios en los que se ha detectado una elevada presencia del mosquito vector durante las últimas semanas. Así, la Secretaría de Salud Pública y Promoción de la Salud incide en la necesidad de usar repelentes de mosquitos registrados y de uso tópico, cubrir la mayor parte del cuerpo con ropa clara y evitar los olores intensos (perfumes, jabones aromatizados) porque atraen a los mosquitos.

Igualmente, ha animado a reforzar las medidas domésticas, como instalar mosquiteras, usar insecticidas domésticos/repelentes ambientales o apagar las luces si no son necesarias, porque la luz atrae a los mosquitos.

Otra medida fundamental es evitar generar zonas de agua estancada, donde los mosquitos crían sus larvas, por lo que se recomienda mantener adecuadamente las albercas, piscinas y lavaderos y vaciar el agua que pueda acumularse y pasar desapercibida en jardines, macetas, juguetes o cubos.

En el caso de explotaciones ganaderas, se aconseja, igualmente, renovar con frecuencia los bebederos de los animales; evitar el agua de charcos en rodadas de vehículos o caminos, fugas de agua por grifos o conducciones rotas, abrevaderos con fugas o con poca renovación.