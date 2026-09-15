Raquel Noya A Coruña, 15 SEP 2026 - 11:42h.

La CIUG ha publicado los modelos de las pruebas que los estudiantes gallegos afrontarán en junio de 2027, con cambios en varias materias

Los exámenes mantienen su estructura general, pero modifican aspectos de asignaturas como Lengua castellana, Matemáticas, Lingua galega e Historia de la Filosofía

Compartir







Los estudiantes gallegos que se enfrentarán a la PAU en junio de 2027 ya pueden consultar cómo serán sus exámenes. La CIUG ha publicado los modelos de las pruebas de las distintas materias para que tanto el alumnado como el profesorado conozcan con antelación el formato que tendrán que preparar durante el próximo curso.

Los nuevos modelos permiten comprobar que la estructura general de la prueba se mantiene: los exámenes seguirán contando con cuatro preguntas de respuesta obligatoria y, en determinados apartados, ofrecerán distintas posibilidades de elección. Sin embargo, al comparar los modelos con los de este año aparecen cambios en varias asignaturas.

La principal novedad se encuentra en Lengua castellana y Literatura, una de las materias obligatorias. El examen de 2027 reduce el peso de la literatura y concede más protagonismo a la comprensión del texto y al análisis gramatical.

Así será el examen de Lengua castellana

El nuevo modelo modifica el reparto de puntos de modo que la parte de literatura tendrá un valor de 3 puntos, frente a los 4 de la prueba de este año. La reflexión sobre la lengua, que incluye sintaxis, morfología y léxico, ganará peso y llegará también a los 3 puntos. El bloque que tendrá mayor presencia será el comentario de texto, que representará el 40% del examen. Además, la prueba estará más dividida en tareas concretas.

PUEDE INTERESARTE Polémica en el examen de dibujo técnico en la PAU de Galicia: profesores piden la dimisión de los responsables por los errores en la prueba

Entre las novedades aparece la obligación de identificar el tema principal del texto, una cuestión que permitirá obtener hasta un punto. También habrá que realizar una síntesis de las ideas principales, sin posibilidad de sustituirla por un esquema como ocurría hasta ahora. El comentario crítico, por su parte, tendrá una puntuación máxima de 2 puntos, medio punto menos que en la prueba actual. También se reduce la posibilidad de elección en la parte gramatical. En 2027, el ejercicio de sintaxis será obligatorio, mientras que el estudiante podrá escoger dos de los otros tres subapartados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Matemáticas también cambia la forma de responder

Los modelos publicados por la CIUG muestran que los cambios no se limitan a las materias de letras. En Matemáticas, por ejemplo, los ejercicios ponen el acento no solo en llegar al resultado correcto, sino también en razonar y justificar las respuestas.

Es una característica que encaja con el nuevo modelo de PAU implantado en los últimos cursos, que busca valorar la capacidad del estudiante para aplicar los conocimientos y no únicamente su capacidad para recordar contenidos.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Estos son otros cambios de la PAU de 2027

Los modelos de examen también permiten comprobar pequeñas modificaciones en otras asignaturas. Así, en Lingua galega los textos de opinión serán más cortos: tendrán una extensión de 120 palabras, frente a las 150 actuales; en Historia de la Filosofía, la disertación quedará limitada a 20 líneas, cinco menos que en el modelo de este año; en Historia de España se mantiene el reparto de puntos pese a las incidencias y críticas que rodearon la prueba de junio y en Tecnología e Ingeniería se recupera parte de la optatividad. La asignatura que todavía queda pendiente es Dibujo Técnico, ya que es la única de las 39 materias que no dispone por ahora de un modelo de examen de 2027 publicado por la CIUG.

La publicación de estas pruebas se produce después de un curso marcado por las polémicas en torno a algunos exámenes de la PAU en Galicia. Las incidencias llevaron a la Consellería de Educación y a las universidades gallegas a acordar una reforma progresiva de la gestión de la prueba, que incluye un refuerzo de la revisión previa de los exámenes. Con todos los modelos del 2027 ya publicados, estudiantes y profesorado tienen la primera versión de lo que tendrán que afrontar el próximo junio con casi nueve meses de margen.