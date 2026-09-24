Manuel Pimentel Granada, 24 SEP 2026 - 07:30h.

Las fotos y vídeos tomados por algunos granadinos muestran una línea de luz azulada que fue avistada en el cielo durante media hora el pasado 15 de septiembre

Hasta ahora nadie ha podido averiguar el origen de este rayo de luz que ha despertado la inquietud entre los más curiosos

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Eran las 22:30 de la noche del pasado 15 de septiembre cuando un misterioso halo de luz azul totalmente vertical se dibujaba firme e intensamente sobre el cielo de Granada.

Durante alrededor de media hora, el rayo se mantuvo inmóvil, rectilíneo, sin variar su intensidad. Nada hacía pensar que se tratase del típico foco usado en las fiestas de algún pueblo cercano, ni había ningún evento que pudiera justificar la presencia de esa extraña luz que parecía dividir el cielo en dos. Y nadie, por ahora, le ha encontrado aún una explicación convicente.

No fueron pocos los granadinos que se percataron del extraño fenómeno, haciendo fotografías y vídeos que han publicado en sus redes sociales. "¿Esto qué es?", se preguntaban sin que nadie le haya dado respuesta hasta el momento.

Desde un bólido hasta un láser meteorológico

Las elucubraciones son diversas. Muchos se han apresurado a intentar identificar el origen y la causa de este rayo de luz que aparentemente parecía provenir de algún tipo de láser.

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La primera hipótesis que manejan algunos vecinos es que pudiera tratarse de un 'blue jet', un conocido fenómeno meteorológico transtorio que se producen durante algunas tormentas eléctricas al proyectar una descarga azulada desde las nubes hacia la atmósfera. Sin embargo, no hay confirmación oficial de que se haya producido este evento en Granada en el momento en que se captaron las imágenes.

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Otra posibilidad que manejan algunos es que se tratase de un bólido, pero a juzgar por el tiempo en el que pudo verse el haz luminoso parece descartarse también esa idea. Los bólidos son pequeños meteoros que atraviesan la atmósfera, dejando una brillante estela en el firmamento, pero es un efecto visual muy veloz que apenas dura unos pocos segundos, por lo que tampoco se correspondería con la imagen.

Tampoco cuadra la opción de que pudiera ser algún tipo de luz especial usada en algún espectáculo: para los curiosos que llevan días analizando y buscando respuesta a este suceso no tiene sentido que el rayo permaneciera completamente estático durante media hora y que se apagara repentinamente.

Sin avisos aeronáuticos

Otro usuario se pregunta si los controladores del tráfico aéreo tenían algún tipo de 'NOTAM', una notificación oficial que avisa sobre cualquier tipo de evento aeronáutico, indicando el uso de algún láser prohíbido o de pruebas de demostración que se hubieran realizado.

También se pregunta si el extraño haz de luz pudiera proceder de un escáner LiDAR, un sistema de detección óptica que utiliza pulsos de luz láser en lugar de radares meteorlógicos para analizar la atmósfera. Pero tampoco se ha podido confirmar este extremo.

Hasta la fecha y una semana después del avistamiento, aún ningún organismo ni científico han arrojado luz que dé explicación a este fenómeno que ha despertado la curiosidad de granadinos e internautas en busca de una respuesta que mitigue sus dudas sobre este misterio sin resolver.