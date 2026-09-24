Puri Ruiz 24 SEP 2026 - 07:15h.

La actriz española se mueve a menudo entre Europa, Australia y Estados Unidos, y tiene centenares de contactos; sin embargo, su núcleo de verdaderas amigas es muy reducido

Elsa Pataky se sincera sobre su cambio de rol como madre con sus tres hijos, a los 50 años: "Es una batalla constante"

Compartir







Este 2026 está siendo un año inolvidable para Elsa Pataky. El pasado julio celebró su 50 cumpleaños, y durante todo el verano ha ido organizando viajes con sus seres queridos para, como ella misma dice, "crear recuerdos y compartir risas". Junto a ella han estado, cómo no, su marido, Chris Hemsworth, y sus hijos, India Rose, Tristan y Sasha. Pero también ha encontrado la felicidad junto a sus mejores amigas, "algunas de sus personas favoritas" según ha explicado ella misma en redes sociales. De entre su nutrido grupo de contactos, hay un reducido núcleo de inseparables que están a su lado desde hace años. Estas son las mejores amigas de Elsa Pataky.

Gisella Marengo, la productora de cine

“Las verdaderas amigas nunca se separan, a lo mejor por distancia pero nunca de corazón”. Con esta frase se acompañaba a un post publicado en la cuenta de Instagram de Elsa Pataky hace ya más de una década. En la imagen se puede ver a Miley Cyrus, por entonces cuñada de la intérprete española, y justo encima de Elsa, Gisella Marengo.

Gisella es una de las grandes amigas de Pataky. Actriz y productora italiana, ha desarrollado la mayor parte de su carrera en Estados Unidos, en películas como ‘Los Mercen4rios’, ‘Conan el bárbaro’ o ‘Criminal’. Dentro de la producción tiene pendiente de estreno un documental de animación sobre niños ucranianos que han padecido los horrores de la guerra. Su relación con el mundo del cine hace que ambas amigas coincidan en eventos del sector, y es habitual verla en muchas de las reuniones que organiza Elsa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Marta Milans, la actriz a la que Elsa dio "un empujón" hacia la fama

“Es mi angelito y mi hermanita”, decía Marta Milans, de 44 años, de Elsa Pataky hace unos años en una entrevista. Marta explicó entonces cómo Elsa la ayudó cuando estuvo a punto de tirar la toalla al ver que se presentaba a un casting detrás de otro en Los Ángeles y no terminaba de llegar su oportunidad. Cuando no podía pagar el alquiler, fue su amiga la que no solo la animó a quedarse, sino que le permitió dormir en su casa.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

A Marta, que el pasado año se lanzó a la producción y dirección con su primer corto, ‘The Seventh Turn’, la has podido ver en series como ‘El embarcadero’, pero su gran éxito fue el filme ‘¡Shazam! La furia de los dioses’, donde da vida a Rosa, la madre adoptiva del personaje principal. Precisamente entonces se convirtió en embajadora de la fundación ANAR (Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo).

Natasha Emery: la surfera de la pandilla

Otra de las inseparables de Elsa es Natasha Emery. De ella se conocen pocos detalles, más allá de que es copropietaria y directora de Emery Surfboards, una firma de tablas de surf australiana fundada en 2001 y a la que está vinculada profesionalmente desde 2007. Tal como hemos podido comprobar en la web de la compañía, ejerce también labores de producción, de logística y de estilismo.

Ana Suárez de Lezo, la pintora conceptual

Ana, o Anita para los amigos, es la artista del grupo. Sus creaciones, coloridas y geométricas, recuerdan mucho a la obra de uno de los grandes pintores del siglo XX, Pablo Palazuelo. Cada vez que Elsa visita España trata de pasar enseguida por su taller. Nacida en Madrid hace 45 años, es habitual ver sus creaciones en sus perfiles de redes sociales, y ha expuesto en numerosos eventos artísticos dentro y fuera de España; entre ellos, la famosa feria de arte contemporáneo ARCO.