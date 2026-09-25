Gonzalo Barquilla 25 SEP 2026 - 18:50h.

Valeria Arango Trujillo será trasladada en los próximos días desde el Hospital Universitario Cruces al Hospital de Górliz

El vuelo de Valeria Arango de Australia a España acompañada de un paramédico y su familia: "Puede empezar con las terapias"

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Valeria Arango Trujillo entra en una nueva fase de su recuperación tras el grave accidente de tráfico que sufrió en Australia el pasado 14 de julio. La joven biotecnóloga, que regresó a España el lunes 21 de septiembre después de pasar más de 70 días hospitalizada, 50 de ellos en coma, será trasladada en los próximos días desde el Hospital Universitario Cruces al Hospital de Górliz para comenzar una rehabilitación más intensiva por el daño cerebral que sufrió.

Así lo ha explicado este viernes a la web de 'Informativos Telecinco' su madre, Sandra. Durante esta jornada del 25 de septiembre, mientras Valeria continúa ingresada en el Hospital Cruces, han acudido a verla fisioterapeutas y un logopeda para valorar su evolución y comenzar a trabajar con ella.

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"Las sesiones de rehabilitación son más intensivas allí, en el Hospital de Gorliz", precisa Sandra, que subraya que se trata de un centro público, por lo que "está cubierto todo el proceso de terapias". La familia había pensado inicialmente en realizar la neurorrehabilitación en el Institut Guttmann de Barcelona, pero este centro es privado y necesitan estudiar la situación con detalle. "Primero tenemos que estar en el Hospital de Górliz por protocolo y luego ya veremos. De momento estamos esperando cama allí", añade la madre de la joven.

Valeria ya es consciente de todo tras salir del coma y recibe numerosas visitas

Los médicos que la han atendido en Cruces han constatado el importante cambio experimentado por Valeria desde su llegada a España. La joven ya es plenamente consciente de lo que ha ocurrido.

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"Valeria ya es consciente de todo. Por eso hay momentos complicados. Ella sabe lo que ha pasado, pero todavía no tiene lágrimas por cuestiones de su cerebro", cuenta Sandra. Todavía queda mucho trabajo por delante.

"Por ahora, una parte del cerebro responde más que la otra. Todo lleva su tiempo", insiste Sandra. Valeria continúa además con una sonda nasogástrica y todavía no puede ingerir alimentos como puré. "Podría haber problemas para comer y toser. Entonces, de momento, hay que esperar", agrega su madre.

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Tras más de dos meses en Australia y un regreso marcado por un viaje de unas 30 horas, Valeria ya está rodeada de parte de su entorno más cercano. "Estos días han venido muchas amigas a verla. Leila, que nos ha ayudado mucho, viene todos los días. Y varios familiares de Madrid van a venir a verla también muy pronto", cuenta Sandra.

Desde que llegó al País Vasco, la joven ha recibido visitas prácticamente desde el primer día y ha podido reaccionar ante quienes han ido a verla. En Madrid, antes de continuar el viaje hacia Bilbao, familiares y amigos la esperaban en el aeropuerto con pancartas y camisetas con su nombre. Valeria se emocionó al encontrarlos y les saludó levantando la mano. Su familia ha querido compartir imágenes con este medio para mostrar la alegría que supuso su vuelta.

De Australia a Bilbao tras el grave accidente

Valeria llegó a España el lunes 21 de septiembre después de un viaje de unas 30 horas. Partió de Perth, hizo escala en Doha y aterrizó en Madrid, donde una ambulancia de Osakidetza la trasladó por carretera hasta el Hospital Universitario Cruces de Barakaldo, cerca de su casa en Bilbao.

El accidente ocurrió el 14 de julio, cuando viajaba junto a una amiga hacia una granja cerca de Perth en la que había encontrado trabajo. Según explicaron a la familia, la tierra húmeda hizo que las ruedas resbalaran y el vehículo volcara. Valeria sufrió un traumatismo craneoencefálico grave y una lesión axonal difusa, mientras que su amiga, que viajaba como copiloto, también tuvo que ser operada y pudo regresar a España posteriormente.

Nacida en Madrid y criada entre Madrid y Bilbao, Valeria estudió Biotecnología en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y completó una estancia Erasmus+ en la Universidade de Coimbra, en Portugal. Después, a finales de 2025, se trasladó a Nueva Zelanda, donde trabajó en una empresa de Te Puke, y posteriormente, en mayo, viajó a Australia con un visado Working Holiday, donde tenía previsto continuar trabajando antes de que el accidente cambiara por completo sus planes.

Desde entonces, sus padres han tenido que afrontar también las dificultades derivadas de permanecer durante semanas en Australia. Al llegar a Perth no tenían alojamiento y una familia colombiana que conocieron en una iglesia les acogió durante más de dos meses. La atención médica de Valeria superó los 100.000 euros y el sistema Catastrophic Injuries Support Scheme (CIS) terminó asumiendo los gastos de su tratamiento y de su repatriación a España.

La familia también recurrió a campañas de recaudación de fondos para poder afrontar los gastos derivados de esta situación. Las donaciones alcanzaron alrededor de 240.000 euros, una cantidad que permitirá afrontar las terapias, los desplazamientos y las adaptaciones que pueda necesitar Valeria en su vivienda para su recuperación. Ahora, ya en Euskadi y a la espera de una cama en el Hospital de Górliz, comienza una nueva etapa centrada en la rehabilitación.