Katrin Ortega, alcaldesa de Parauta, y Juan Jesús Sánchez y Adelaida Becerra, dos concejales de la localidad, han solicitado la baja del PSOE

Katrin Ortega, alcaldesa socialista de Parauta, en Málaga: "Me marcho porque no me representa este PSOE"

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ParautaLa alcaldesa del municipio malagueño de Parauta, Katrin Ortega, ha saltado a los titulares de los principales medios de comunicación tras conocerse que había solicitado la baja del PSOE, partido con el que concurrió a las ultimas elecciones municipales Así, según ha adelantado 'Málaga Hoy' y han confirmado fuentes socialistas, la alcaldesa ha solicitado la baja de la formación, aunque, por ahora, se desconocen los motivos.

Además de la regidora, las fuentes consultadas han indicado que también han pedido la baja del PSOE otros dos concejales. En concreto, Juan Jesús Sánchez y Adelaida Becerra. Cabe recordar que el PSOE fue la fuerza más votada en el municipio malagueño de Parauta, de unos 250 habitantes, en las últimas elecciones municipales, cuando obtuvieron el total de los siete concejales de la Corporación.

Antigua empresaria y su trayectoria en política

Nada más conocerse su decisión, Katrin Ortega ha querido dejar claro que su puesto como alcaldesa continúa. Es decir, la antigua socialista mantiene el bastón de mando y, además, ha desvelado que prepara una candidatura independiente para las elecciones de mayo de 2027.

Dejando a un lado su baja del partido y su faceta como política, Katrin Ortega es madre de tres hijos, gran aficionada a las redes sociales, a los viajes y, también, destaca su trayectoria empresarial que está vinculada al deporte ya que antes de ser la alcaldesa de la localidad malagueña figuraba como administradora de una sociedad dedicada a la actividad de un gimnasio.

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Como ha podido conocer el medio de comunicación 'Vanitatis', la alcaldesa "asumió en noviembre de 2017 la administración de Crossfit Kaldana SL, una sociedad situada en Marbella y vinculada a la explotación de centros deportivos. Esa etapa terminó formalmente en febrero de 2024".

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Durante este tiempo en el que asumió el centro deportivo, Katrin Ortega fue concejala de Turismo, Nuevas Tecnologías, Cultura, Fiestas y Deportes. Fue ya en 2019 cuando encabezó la candidatura socialista y consiguió cinco de los siete concejales del Ayuntamiento del municipio malagueño.

Otro de los datos curiosos de Katrin Ortega es que no ha sido la única política en su familia y es que en 1979 su propio abuelo fue también alcalde de su misma localidad.

Las medidas más llamativas en su mandato

Fue en 2023 cuando esta antigua socialista consiguió dejar al Partido Popular sin ninguna representación en el Ayuntamiento. En esas elecciones, Katrin Ortega obtuvo el 88,13% de los votos y los siete concejales del Ayuntamiento.

Entre las medidas que ha puesto en marcha a lo largo de su mandato y que más ha llamado la atención ha sido los regalos que repartió entre sus vecinos en las Navidades de 2020 cuando dedicó gran parte del presupuesto destinado al alumbrado de las calles para comprar lotes de productos ibéricos y repartirlos entre sus vecinos.

Esta no fue la única medida con la que la alcaldesa consiguió ganarse el apoyo del pueblo. Tan solo dos años después, en 2022, la antigua socialista instaló entre las calles de Parauta su conocido Bosque Encantado, un recinto lleno de figuras fantásticas talladas en madera iniciativa del escultor Diego Guerrero.

Fue en 2022 cuando el paisaje rural se convirtió en un atractivo turístico después de que una enfermedad atacase a los castaños de la zona. Entonces surgió el proyecto para que recobrasen vida de una forma muy original: recreando personajes mágicos en ellos.

Gnomos, ratones, setas y otro tipo de seres están repartidos por todo el sendero junto a otros elementos decorativos. Desde pequeñas puertas hasta casas de madera a tamaño real que están construidas y pintadas con todo el sentido visual de lo que se quiere recrear.

La actividad es apta para toda la familia, al tratarse de una ruta cómoda y sencilla de seguir, con indicaciones 'in situ'.

Además de todas iniciativas y propuestas, Katrin Ortega también ha situado a nivel nacional a la localidad de Parauta posicionando al municipio en el ranking de los Pueblos Más Bonitos de España.