Un vehículo eurotaxi nuevo, con acondicionamiento certificado para personas en silla de ruedas, cuesta entre 40.000 y 50.000 euros

Hasta 20.000 euros para adaptar un negocio a personas con discapacidad: las ayudas que muchos pequeños comercios desconocen

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Adaptar un taxi al transporte de personas con movilidad reducida supone un sobrecoste importante para el titular de la licencia. Un vehículo eurotaxi nuevo, con acondicionamiento certificado para acceso y salida de una persona en silla de ruedas, cuesta entre 40.000 y 50.000 euros según modelo y equipamiento, lo que lo hace considerablemente más caro que el mismo turismo sin adaptación.

A esto hay que añadir una serie de costes operativos que también resultan superiores (tiempos de servicio más largos, mantenimiento específico, formación adicional del conductor), para poder completar el mapa de diferencias respecto al taxi convencional.

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Ante esta situación, son varias las administraciones que han abierto convocatorias específicas de subvención para incentivar la ampliación de la flota accesible, con Madrid a la cabeza en cuantías y presupuesto, y con calendarios y requisitos que conviene conocer antes de solicitar cada una. El objetivo es aumentar el parque de vehículos disponibles para los desplazamientos de personas usuarias de silla de ruedas, un colectivo que actualmente se encuentra con grandes dificultades para poder acceder a un taxi convencional en cualquier punto de nuestra geografía.

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La convocatoria del Ayuntamiento de Madrid distingue dos tramos según el tipo de vehículo adquirido. Los eurotaxis nuevos reciben hasta 25.000 euros por unidad, con un tope del 60% del importe de la factura sin IVA. Los eurotaxis de segunda mano alcanzan los 10.000 euros por unidad con el mismo porcentaje máximo. El presupuesto total de la convocatoria asciende a 1.750.000 euros y es ampliable según demanda.

Esta ayuda la pueden solicitar los titulares de licencia de autotaxi del Ayuntamiento de Madrid que estuvieran en activo el 1 de junio, fecha de cierre del plazo. Los vehículos adquiridos desde el 1 de julio de 2025 y la fecha de cierre son elegibles, y el coste de la adaptación como eurotaxi computa a efectos del propio cálculo de la subvención.

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Los requisitos exigen estar al corriente con Hacienda y la Seguridad Social, no tener deudas por reintegro de subvenciones anteriores, y mantener la licencia activa durante el periodo mínimo de vinculación. La convocatoria excluye a los VTC, que quedan fuera del programa municipal. Las solicitudes se presentaron entre el 1 de mayo y el 1 de junio a través de la sede electrónica del Ayuntamiento. La convocatoria se aprobó por Decreto de 13 de marzo de 2026, publicado en el Boletín Oficial del Ayuntamiento el 19 del mismo mes.

La Comunidad de Madrid gestiona una segunda línea complementaria a la del Ayuntamiento. No cubre la compra del vehículo, sino los costes operativos de los servicios ya realizados. La cuantía máxima es de 2.000 euros por beneficiario y el requisito principal exige haber realizado un mínimo de 200 viajes de traslado de personas con movilidad reducida entre el 1 de enero y el 31 de octubre. El presupuesto total asciende a 600.000 euros y las solicitudes se presentaron entre el 9 y el 29 de junio.

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Ayuda al taxi adaptado en Galicia

La Xunta de Galicia mantiene abierta hasta el 14 de octubre de 2026 su convocatoria para la adquisición de vehículos eurotaxi, taxi de emisiones cero y taxi ECO. Va dirigida a los titulares de autorizaciones de transporte de la serie VT-N y cubre tanto vehículos ya adquiridos como vehículos nuevos comprados con posterioridad a la solicitud. El beneficiario debe mantener la titularidad del vehículo y su destino efectivo a la actividad del taxi durante al menos cinco años desde la fecha de solicitud o desde la adscripción a la autorización. La ventanilla se abrió el 22 de diciembre de 2025.

Málaga y otras convocatorias andaluzas

El Ayuntamiento de Málaga ha reservado 75.000 euros para su convocatoria de fomento del servicio eurotaxi durante 2026. Va dirigida a titulares de licencia municipal que tengan adscrito un vehículo accesible autorizado y estén integrados en una emisora o sistema tecnológico de gestión operativo las 24 horas del día durante los 365 días del año. Los taxistas que trabajan sin adscripción a ningún sistema de concertación quedan fuera de la convocatoria, condición que ha generado polémica en el sector local.

La Junta de Andalucía ha aprobado además la creación de 60 nuevas licencias de eurotaxi para la ciudad, que se adjudicarán mediante concurso público. Otros ayuntamientos andaluces mantienen líneas propias con presupuestos más modestos.