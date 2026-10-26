Patricia Ramírez denuncia la proliferación de perfiles anónimos que utilizan la imagen y el nombre de su hijo junto al rostro de su asesina.

Patricia Ramírez, madre de Gabriel, pide una información “contrastada y veraz” que no aumente el dolor de las víctimas

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Patricia Ramírez, madre del menor asesinado Gabriel Cruz, ha exigido en sus redes sociales respeto y el fin de la "revictimización" y ha denunciado la proliferación de perfiles anónimos que utilizan la imagen y el nombre de su hijo junto al rostro de su asesina con el fin de lucrarse o ganar notoriedad.

A través de una publicación escrita y varios vídeos difundidos en su cuenta de Instagram, Ramírez ha relatado la angustia que le produce tener que enfrentarse continuamente a publicaciones que exponen sin pudor la imagen de su hijo. "¿Qué pasaría si fuera vuestro hijo? Si además de tener que vivir sin poder volverlo a mirar a la cara, ver que los recuerdos que te quedan en su sonrisa tan bonita los exponen continuamente para hablar de su asesina con su cara y todo al lado. Os pido por favor, y una vez más, respeto. Por favor, respeto para él y su memoria".

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"Esta foto la he tenido que ver hoy; es la que está en el salón de mi casa, rodeada de girasoles", ha lamentado, recordando que esa flor, la que aparece en dicha imagen, simboliza a la buena gente, a aquellos que intentan quedarse con lo bueno.

"A los que nos repugna las tripas seguir viendo esa foto junto a su asesina al lado, ¿qué parte no se entiende en España de esto?", ha interpelado Ramírez, visiblemente afectada. La madre del menor ha asegurado que, tan solo durante esta mañana, ha tenido que reportar cinco vídeos en plataformas digitales.

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Según ha explicado, quienes difunden estas publicaciones, actuando en muchas ocasiones bajo el amparo de un perfil anónimo o como "el vocero del crimen", recurren a la figura de su hijo porque saben que "la palabra Gabriel vende. No aportan nada, y lo que cuentan lo hacen mal". Patricia señala que, al menos, le han reportado cinco vídeos porque hay gente a la que también le repugna que se use la imagen del pequeño malamente.

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Frente a esta situación, ha detallado a sus seguidores el marco normativo para denunciar este contenido ilícito. Ramírez ha recordado que el uso de estas imágenes vulnera la ley orgánica de protección a la infancia y adolescencia, que exige el consentimiento expreso de los progenitores, la ley de protección a la adolescencia de Andalucía, la normativa europea sobre los derechos de las víctimas de delitos violentos y los derechos fundamentales de la Constitución Española al honor y la memoria.

Asimismo, ha lanzado un duro reproche a quienes abordan el caso desde la supuesta divulgación: "No me habléis de criminología. Cualquier experto en criminología, psicólogo o persona de sentido común que se precie, no utiliza la foto de un menor en vano y tiene en cuenta a las víctimas".

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En este sentido, ha recordado que ni ella ni su familia han expuesto el caso voluntariamente en los medios ni han "salido a hablar", salvo cuando se les ha hecho "alguna barbaridad por el cumplimiento de su pena". "Nadie tiene derecho a seguir contando, recontando y malcontando lo que le pasó. Basta ya", ha aseverado. "Si yo no comparto una foto de mi hijo, si yo no he salido a hablar, ni su familia, solo cuando se nos ha hecho alguna barbaridad por el cumplimiento de su pena, y hablo en este caso de su asesina. A mí solo me queda su recuerdo y lo quiero con girasoles. Cada vez que nos repartáis un vídeo nos quitáis tranquilidad, nos recordáis lo peor que hemos tenido que vivir. Y nos impedís avanzar

La madre de Gabriel también ha criticado la inacción de las instituciones, lamentando que, en lugar de "blindar y proteger" a las familias afectadas, las dejan a la intemperie proponiendo una ley del honor que "al final ni siquiera han sacado" y que "no va a llegar a ningún sitio". "Las víctimas tenemos derecho a decidir si queremos estar o no", ha reivindicado.

Patricia Ramírez ha agradecido la ayuda de los ciudadanos que dedican su tiempo a reportar para conseguir que "esos perfiles vayan retirando las cosas", y ha apelado a la empatía de la sociedad ante su dolor: "¿Qué pasaría si fuera vuestro hijo?".

"Os pido por favor que si alguien quiere hacer algo de mi hijo, por las mismas redes que pida permiso. Que ya está bien", ha zanjado, pidiendo que no vuelva a salir su hijo al lado de su asesina, "porque eso duele".