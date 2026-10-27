Manuel Pimentel Almería, 27 OCT 2026 - 05:30h.

La plataforma vecinal 'Stop Macrogranja pechina', Ecologistas en Acción y Adelante Andalucía se oponen a la planta y denuncian riesgo de malos olores y de salud que generaría

La explotación intensiva albergará 40.000 aves cerca de las viviendas y a menos de 900 metros de una residencia de ancianos

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El proyecto para intalar una macrogranja agrícola de gallinas ponedoras camperas en el municipio almeriense de Pechina ha suscitado el fuerte rechazo social de vecinos y ecologistas.

El proyecto contempla la instalacion de una explotación intensiva de pollo con una capacidad cercana a las 40.000 aves. Una cifra que supera en casi diez veces la población de la localidad, que cuenta con un censo según el INE de 4.552 habitantes. Concretamente, tiene previsto albergar 39.999 gallinas, un número que evitaría restricciones adicionales si superase la barrera de las 40.000.

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Las principales claves de la controversia se centran en la cercanía de las instalaciones a los residentes, a penas 300 metros de las vivivendas, algo que según aseguran desde la plaforma Stop Macrogranja Pechina generaría molestias por el alto riesgo de malos olores, así como la proliferación de plagas o problemas respiratorios derivados de las partículas en suspensión que provocaría esta actividad agrícola.

Cercanía a entornos vulnerables

Asimismo, la instalación se situaría a menos de 900 metros de una residencia de la tercera edad y afectaría a otras zonas vulnerables como el campo de fútbol y la piscina municipal. Esto, denuncian los vecinos, expondría a los usuarios directamente a los olores desagradables así como a riesgos para la salud a niños y ancianos vulnerables.

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Ecologistas en Acción también ha expresado su rechazo a la macrogranja de gallinas en Pechina "por su grave impacto ambiental y social".

La plataforma ecologísta consdiera que esta granja industrial "no hace más que extender la lógica depredadora sobre el territorio, priorizando intereses privados frente a la salud pública y la conservación ambiental".

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Añaden además que el proyecto provocaría un consumo de agua "insostenible" debido a que, aseguran, exige una enorme cantidad de recursos hídricos en una provincia como Almería, "ya castigada por el estrés hídrico y la sobreexplotación de acuíferos".

Conservación ambiental y estrés hídrico

Además, hacen hincapié en las ingentes emisiones de gases contaminantes y residuos que generaría la planta además con el "alto riesgo para el suelo y las aguas subterráneas," que suponen y cuya gestión "nunca nos ha parecido lo suficientemente justificada", afirman desde Ecologistas en Acción.

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"Consideramos que esta granja industrial no hace más que extender la lógica depredadora sobre el territorio, priorizando intereses privados frente a la salud pública y la conservación ambiental", han señalado.

Por ello, instan al Ayuntamiento de Pechina "a proteger y poner en valor la extraordinaria riqueza ambiental de su territorio, apostando por un modelo económico compatible con los límites del entorno y el bienestar de sus vecinos".

También desde la formación Adelante Andalucía, que se ha reunido con la plataforma vecinal 'Stop Macrogranja Pechina' han mostrado su oposición a la instalación de la macrogranja y han llevado el asunto al parlamento andaluz al considerar el proyecto incompatible con la protección del territorio y los intereses de la población.