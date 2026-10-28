Manuel Pimentel Sevilla, 28 OCT 2026 - 14:12h.

La Fundación Benjamín Mehnert pide ayuda para encontrar a los animales robados del refugio, varios de ellos enfermos

La protectora trabaja en el rescate de animales maltratados y abandonados y algunos de los perros desaparecidos ya tenían familia adoptiva

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La protectora de animales Fundación Benjamín Mehnert ha denunciado el robo de trece perros de su refugio de Alcalá de Guadaíra, en la provincia de Sevilla, ocurrido el pasado 27 de octubre de madrugada.

La mayoría de los animales desaparecidos eran galgos y, uno de los aspectos que más preocupa en la protectora no es solamente el robo en sí, sino la salud de los perros, ya que algunos de ellos están enfermos.

Padecen de leishmaniasis, una enfermedad infecciosa y crónica que necesita tratamiento y seguimiento veterinario y que puede afectar a la piel y a órganos internos de los animales, aunque no se transmite de perros a humanos.

Con nocturnidad y alevosía

Según denuncian desde la Fundación Benjamín Mehnert, los autores del presunto robo asaltaron las instalaciones durante la noche y rompieron la parte superior de la valla para acceder.

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La fundación, que se encarga de rescatar animales y buscarles una familia, lamentado el robo "de sus trece chicos" que ya tenían un nuevo hogar esperándoles después de haber sido maltratados y abandonados. "Por favor, pedimos que sean devueltos lo antes posible", indica uno de sus responsables.

"Nuestro equipo está destrozado"

La fundación ha mostrado su indignación en redes sociales. "¿Cómo se puede ser capaz de arrebatarles así su seguridad?", se preguntan. Y añaden: "Nuestro equipo está destrozado y nuestra mayor preocupación es encontrarlos cuanto antes" .

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Desde la entidad insisten en que estos perros no tienen valor económico, sino emocional. "No tiene ningún sentido lo que ha ocurrido porque estos animales no tienen ningún valor económico, solamente emocional", ha explicado Alberto, miembro de la fundación, en un vídeo difundido para denunciar lo ocurrido .

Los trece nombres

Los animales desaparecidos son Maracucho, Lolita, Will, Amaranta, Sheldon, Arco, Aina, Tabby, Tago, Romeo, Joana, Alafia y Lunares.

La protectora ha publicado un cartel con sus nombres y fotografías para facilitar su identificación. Piden que se comparta entre particulares, asociaciones, protectoras y clínicas veterinarias.

La Fundación Benjamín Mehnert trabaja desde hace años en el rescate y recuperación de galgos y otros perros de caza víctimas del abandono o el maltrato. Su centro de Alcalá de Guadaíra, en Sevilla, es un referente en esta labor.