Manuel Pimentel Málaga, 09 NOV 2026 - 15:06h.

El instituto Costa del Sol de Torremolinos (Málaga) ridne homenaje a la jubilación de su profesor de Música, que ha compuesto su propia canción, 'Hoy no importa la lluvia', interpretada por Adriana Rogan

Alumnos y compañeros del centro le han despedido entre aplausos y ovaciones en los pasillos del centro tras buena parte de su vida impartiendo clase

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La música ha acompañado al profesor Manuel Olmo durante toda su vida. No solo sobre los escenarios, también en las aulas del IES Costa del Sol de Torremolinos, Málaga, donde ha ejercido como profesor de Música durante años.

Ahora, el docente ha recibido un emotivo homenaje tras su última clase antes de poner fin a su etapa laboral par dar paso a su jubilación. Una despedida llena de afecto y reconocimiento por parte de alumnos y profesado.

Y es que Manuel es uno de los profesores más veteranos del instituto, ha conseguido desarrollar dos facetas profesionales que han marcado su trayectoria. Por un lado, la enseñanza y el contacto diario con varias generaciones de estudiantes y por otro, una carrera como músico y compositor que le ha permitido participar en miles de actuaciones y eventos.

Emotiva despedida

"Hoy despedimos con una emoción incontenible a nuestro profesor de Música Manuel Olmo. Decano del IES Costa del Sol de Torremolinos y Maestro compositor y músico profesional que ha tocado con los más grandes en miles de eventos y conciertos", escriben en un mensaje publicado desde el IES en sus redes sociales.

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El instituto ha querido destacar la trayectoria profesional del docente que ha compartido escenarios con importantes y reconocidos artistas: "Desde los Latín Grammy, pasando por Chambao, Motel Caimán, hijos de Manzanita, y acompañado de las mejores voces y músicos como Juan Rossler (e.p.d), Tony Romero o Ramón Barranquero, etc...".

Ahora, tras impartir su última clase de música en el centro antes de dar por finalizada su etapa laboral, le dedican los mejores deseos: "En esta ocasión su alumnado y compañeros le deseamos una feliz jubilación con su última creación "Hoy no importa la lluvia", bellísima canción con la inmensa voz de la cantante Adriana Rogan". Y resaltan la importante huella que ha dejado en el centro, díficil de olvidar: "Dejas un legado profesional y personal sin parangón. Mil gracias por todo, querido amigo."

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Carrera musical y docente

Su recorrido artístico incluye colaboraciones con nombres conocidos del panorama musical español. Entre ellos figuran Chambao, Manzanita, Lin Cortés y el grupo Hotel Caimán. También ha tenido experiencias vinculadas a los Latin Grammy y ha compartido proyectos musicales con profesionales como Juan Rossler, Tony Romero y Ramón Barranquero.

Pero su paso por el IES Costa del Sol ha dejado una huella que no se mide en conciertos ni en reconocimientos profesionales. Por eso, sus compañeros y alumnos han querido aprovechar su jubilación para agradecerle su dedicación y recordar la importancia que ha tenido dentro de la comunidad educativa.

Una canción para recordar su despedida

Como no podía ser de otra forma, el homenaje ha tenido la música como protagoniste. Tal y como explicaban en la publicación, Manuel Olmo ha compuesto para esta ocasión "Hoy no importa la lluvia", interpretada por la cantante Adriana Rogan. La canción se ha convertido en el acompañamiento de una despedida muy especial.

El mensaje de despedida, acompañado por un vídeo en el que le han rendido un intensa ovación, también ha recibido las muestras de cariño y recuerdos de antiguos estudiantes que también le tuvieron como profesor. "Olmo pertenece a esa categoría de docentes que permanecen en la memoria mucho después de abandonar las aulas", añaden. Con su jubilación, el IES Costa del Sol se queda sin uno de sus profesores más veteranos, pero su trayectoria deja un recuerdo que seguirá presente en el centro.