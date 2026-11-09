Manuel Pimentel Cádiz, 09 NOV 2026 - 05:29h.

El Ministerio de Transición da luz verde con condiciones al parque eólico de Las Quinientas mientras la Junta advierte de que el riesgo persiste para el águila imperial y al milano real

El proyecto de la instalación pasa de once aerogeneradores a cinco, con 6,6 megavatios cada uno y 228,5 metros de altura hasta la punta de la pala

Compartir







La protección de las aves ha obligado a replantear el proyecto del parque eólico Las Quinientas, entre Puerto Real y Jerez de la Frontera, Cádiz. El diseño inicial, que contemplaba once aerogeneradores y 72,6 megavatios (MW) de potencia se ha quedado finalmente en cinco molinos y 33 megavatios.

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha publicado este pasado 2 de noviembre en el Boletín Oficial del Estado la declaración de impacto ambiental favorable, es decir, da luz verde al proyecto aunque condicinado al cumpliomiento de varios requisitos, debido a la presencia en la zona de especies tan sensibles como el águila imperial ibérica y el milano real.

PUEDE INTERESARTE Varios vuelos realizan aterrizajes de emergencia en Europa tras recibir una nueva oleada de amenazas de bomba

Los informes ambientales advirtieron de que la instalación era incompatible con la fauna del entorno, por lo que se proyectó una reducción de once a ocho aerogeneradores. Los técnicos de la Junta de Andalucía volvieron a considerar que seguía habiendo demasiado riesgo, sobre todo para los ejemplares jóvenes de águila imperial que sobrevuelan la campiña. La empresa promotora de la instalación presentó entonces una tercera versión con cinco molinos, que es la que finalmente ha recibido el visto bueno del Ministerio, aunque el Gobierno andaluz mantiene sus reservas.

Según los informes autonómicos las ubicaciones de estos aerogenaredores coinciden con zonas de campeo registradas por GPS de la especie, por lo que el peligro no desaparece del todo. Cada aerogenerador tendrá 6,6 megavatios y alcanzará los 228,5 metros de altura hasta la punta de la pala

PUEDE INTERESARTE Los veterinarios desmontan el mito de la frecuencia con la que hay que bañar a los perros

Riqueza de especies

Los estudios de la avifauna realizados entre los años 2023 y 2025 han puesto en evidencia la riqueza natural única de este territorio. En estos años se observaron 34 especies de aves rapaces y se registraron 6.763 individuos además de identificar hasta 2.649 riesgos de colisiones con los aerogeneradores.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Las especies con mayor número de vuelos de riesgo fueron los cigüeños blancos y los buitres negros. Sin embargo, el principal motivo de preocupación es el águila imperial, ya que hay una pareja de estos nidos cerca y el alimoche que utiliza el territorio para invernar.

Entre las riquezas podemos incluir las del embalse Gallardo-Los Yeseros situado a pocos kilómetros del lugar estudiado donde se observaron 2.208 individuos que representan 28 especies de aves acuáticas.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Los molinos, bajo vigilancia

La autorización ambiental impone condiciones al proyecto. Entre ellas, la instalación deberá constar con sistemas de detección de aves mediante cámaras y inteligencia artificial monitorizados por observadores especializados.

Estos últimos podrán detener los aerogeneradores si consideran que existe riesgo para las aves. Además, si alguno de los molinos provoca colisiones repetidas con especies protegidas se podrá ordenar su paralización cautelar y, si el problema persiste, definitiva. El protocolo estatal contempla incluso la posibilidad de desmantelarlo.

La presencia de murciélagos también ha obligado a introducir restricciones. En los estudios se han localizado diez especies distintas, seis de ellas protegidas por el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas.

Por este motivo, los cinco aerogeneradores del parque tendrán que detenerse durante buena parte del año, entre el 1 de mayo y el 31 de octubre, cuando coincida un viento inferior a seis metros por segundo, que no haya lluvia ni niebla y que más de ocho grados de temperatura.

Impacto ambiental severo

Más allá de la fauna, el documento ambiental reconoce que la altura de los aerogeneradores y la posibilidad de verlos desde buena parte de la campiña tendrán un efecto importante sobre el paisaje. De hecho, el estudio califica este impacto como severo durante el funcionamiento del parque. Para reducirlo, obliga a utilizar acabados mates que no reflejen la luz y a restaurar los terrenos que resulten afectados por las obras.

Tampoco estará exenta de dificultades la línea eléctrica que evacuará la energía producida. El trazado, de 23,5 kilómetros irá soterrado hasta la subestación Cartuja II, en Jerez, atravesará en dos ocasiones la Zona Especial de Conservación Salado de San Pedro y cruzará varios cauces. Uno de los tramos discurrirá, además, junto al arroyo de Bocanegra, en una zona considerada inundable.

No obstante, este parque eólico no es todavía una realidad. La declaración ambiental no autoriza su construcción y la promotora deberá conseguir los permisos necesarios y garantizar que las medidas de protección funcionan.

Por su parte, desde la Junta siguen advirtiendo del riesgo que los cinco molinos representan para las aves, por lo que su puesta en marcha dependerá también de que se cumplan los controles exigidos.