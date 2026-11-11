La intérprete de Samara Morgan en la película de terror de Gore Verbinski perdió la vida el pasado 16 de junio, a los 35 años

La turbulenta vida de Daveigh Chase, muerta a los 35 años: de ser la actriz de 'The Ring' a vivir en la calle tras su adicción a las drogas

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Casi cinco meses después de la muerte de Daveigh Chase, la actriz que aterrorizó a toda una generación con su interpretación de Samara Morgan en la película de terror 'The Ring', han salido a la luz nuevos detalles sobre sus últimos días.

El informe completo de la autopsia, elaborado por la Oficina del Médico Forense del condado de Los Ángeles y obtenido por medios estadounidenses como 'Page Six' y' People', ha desvelado ciertas incógnitas sobre las circunstancias en las que se encontraba la intérprete poco antes de fallecer el pasado 16 de junio, a los 35 años.

El estado en el que se encontraba

El documento revela que la antigua estrella infantil fue encontrada el pasado 4 de junio en el asiento trasero de un vehículo, apenas 12 días antes de su muerte.

En aquel momento, Daveigh presentaba un deterioro físico y manifestó que sufría dolor de cabeza, debilidad, confusión y molestias en el pulgar derecho. Cerca de ella había una pipa para consumir metanfetamina, según recoge el informe forense.

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Fue un transeúnte quien alertó a los servicios de emergencia, que acudieron al lugar y solicitaron asistencia médica. Los paramédicos trasladaron a la actriz en ambulancia al Los Angeles General Medical Center, donde los profesionales sanitarios pudieron comprobar la gravedad de su estado.

El diagnóstico de ingreso reflejaba que Chase tenía "VIH/SIDA avanzado y sin tratamiento", emaciación, criptococosis sin meningitis, una infección por SARM y otra infección localizada en el pulgar derecho.

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La emaciación hace referencia a una pérdida significativa de peso y masa muscular, una complicación que puede aparecer en fases avanzadas del sida.

Por su parte, la criptococosis es una infección provocada por un hongo que puede afectar a personas con sistemas inmunitarios debilitados.

Las pruebas toxicológicas realizadas durante su ingreso también detectaron metanfetamina y fentanilo en su organismo. El informe recoge que la actriz tenía antecedentes de VIH/SIDA avanzado sin tratamiento y consumo de drogas.

Pese a permanecer hospitalizada, su estado continuó empeorando durante los días siguientes, hasta que finalmente falleció el 16 de junio.