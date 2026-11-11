Cataluña mantiene ayudas de urgencia para pagar deudas de alquiler y evitar la pérdida de la vivienda

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Las personas que atraviesan una situación económica grave y han dejado de pagar el alquiler pueden acceder en Cataluña a unas prestaciones de especial urgencia destinadas a evitar la pérdida de la vivienda. A diferencia de otras subvenciones que abren durante unas semanas al año, estas ayudas pueden solicitarse en cualquier momento si se cumplen las condiciones establecidas.

El programa está gestionado por la Agencia de la Vivienda de Cataluña y se dirige a hogares en riesgo de exclusión residencial. No es una ayuda general para abaratar el alquiler, sino una prestación destinada a situaciones extraordinarias: acumulación de mensualidades pendientes por un problema económico sobrevenido, pérdida de la vivienda habitual o necesidad de mantener el pago después de haber solucionado una deuda.

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Hasta 4.500€ para pagar una deuda de alquiler

Una de las modalidades permite hacer frente a las rentas impagadas. La cuantía se calcula en función de la deuda acreditada y puede llegar hasta 4.500€, con un máximo de doce mensualidades pendientes, aunque la suma de estas sea inferior al límite económico establecido.

La deuda debe haberse producido por circunstancias sobrevenidas que el hogar no pudiera prever. Además, los servicios sociales deben elaborar un informe socioeconómico que acredite la situación de urgencia y recomiende la concesión de la prestación por existir riesgo de exclusión residencial.

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La persona solicitante tiene que residir legalmente en Cataluña y ser titular de un contrato de alquiler, cesión de uso, subarrendamiento admitido legalmente o cualquier otro título que justifique su derecho a residir en la vivienda. Esta debe constituir su residencia habitual y permanente.

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También existen límites de ingresos. Como norma general, una persona que viva sola no puede superar dos veces el IRSC ponderado, el indicador de renta de suficiencia de Cataluña. Para unidades de convivencia de dos o más miembros, el máximo es de 2,5 veces el IRSC, mientras que en hogares con personas con discapacidad o gran dependencia puede llegar a tres veces este indicador.

La ayuda para continuar pagando

Resolver una deuda no siempre garantiza que una familia pueda afrontar inmediatamente los siguientes recibos. Por eso, junto a la prestación por impagos existe una ayuda complementaria destinada a dar continuidad al pago del alquiler una vez superada la situación inicial.

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Esta prestación cubre el 60% de la renta anual de la vivienda, con un máximo de 2.400€ al año. Se concede inicialmente durante doce meses y puede renovarse si se siguen cumpliendo los requisitos previstos por la Generalitat.

Para recibirla hay que estar al corriente de los pagos y abonar el alquiler mediante métodos que permitan acreditar cada mensualidad, como transferencia bancaria, recibo domiciliado, ingreso en cuenta o recibo expedido por el administrador de la finca. Los pagos en los que no pueda identificarse correctamente la mensualidad pueden generar problemas para justificar la prestación.

Existe además una modalidad dirigida a quienes han perdido su vivienda habitual y necesitan acceder a otra. En este caso, la ayuda puede cubrir el 60% de la renta anual con un límite de 3.600€ al año. A ello puede sumarse una prestación extraordinaria de hasta 800€ para gastos de fianza y acceso al nuevo alquiler.

El precio del alquiler tiene límites

En las ayudas vinculadas a la pérdida de vivienda, la Generalitat establece un alquiler máximo según el territorio. En el área metropolitana de Barcelona puede llegar a 900€ mensuales; en el resto de la provincia de Barcelona, a 650€; en Girona, a 750€; en Tarragona, a 700€, y en Lleida y Terres de l'Ebre, a 600€.

Para familias numerosas, monoparentales y determinados hogares con personas con discapacidad, el límite puede alcanzar los 900€ mensuales en todo el territorio catalán. Estos máximos son importantes porque una vivienda que supere el precio fijado puede quedar fuera de la prestación aunque se cumplan el resto de las condiciones.

También existen exclusiones. No pueden solicitar estas ayudas quienes ocupen determinadas viviendas públicas, quienes hayan rechazado sin causa justificada una vivienda del parque público durante el periodo establecido o quienes tengan derecho a un alquiler social obligatorio ofrecido por un gran tenedor y no exista una razón válida para descartarlo.

La ayuda tampoco está prevista para contratos entre determinados familiares cercanos, y es incompatible con otras subvenciones de alquiler gestionadas por la Agencia de la Vivienda de Cataluña para las mismas mensualidades y con la misma finalidad.

La ventaja de estas prestaciones frente a otras convocatorias es que no dependen de una campaña anual con una fecha de cierre inmediata. Las ayudas de especial urgencia siguen disponibles en 2026 y pueden solicitarse cuando aparece la situación de necesidad, siempre que servicios sociales acrediten el riesgo residencial y el hogar cumpla los límites económicos y contractuales establecidos.