Huelga general del 11 de noviembre: el consumo eléctrico revela en tiempo real que su seguimiento es mucho menor que en otras convocatorias.

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La luz se ha usado como indicador para medir la fuerza de una huelga general en múltiples ocasiones. Y es que Red Eléctrica publica cada día una previsión, a su vez que publica la demanda real en tiempo real. El 20 de junio de 2002 se produjo una huelga general contra la reforma laboral del Gobierno de José María Aznar. En ella, el consumo cayó un 20,5 %.

El 29 de septiembre de 2010 se celebró la huelga general contra la reforma laboral de Zapatero y el consumo eléctrico cayó en torno al 14 % sobre las previsiones de Red Eléctrica.

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En marzo de 2012, la reforma laboral de Mariano Rajoy le valió una nueva huelga generalal y el consumo bajó alrededor del 13,5 %.

El 14 de noviembre de 2012, España se sumó a una nueva huelga general contra los recortes de gasto público del Gobierno de Rajoy cayó un 11,4 % según datos recogidos por el Ministerio del Interior.

Un menor impacto en el consumo eléctrico que el resto de huelgas generales

La demanda de energía eléctrica nacional alcanzó los 31.482 megavatios (MW) a las 10.00 horas de este miércoles, frente a los 33.724 MW de ayer, según los datos de Red Eléctrica de España (REE), lo que supone un descenso del 6,64% en casi la primera mitad de la jornada de huelga general. Asimismo, la demanda real era un 7,5% inferior a los 34.053 MW previstos para esa hora, aunque ligeramente superior a los a los 31.007 MW programados.

La demanda de energía eléctrica nacional alcanzó los 32.823 megavatios (MW) a las 12.00 horas de este miércoles, frente a los 33.700 MW de ayer, según los datos de Red Eléctrica de España (REE), lo que supone un descenso del 2,6% en la primera mitad de la jornada de huelga general. Asimismo, la demanda real nacional a esa hora del día era un 5,34% inferior a los 34.678 MW previstos para esa hora por el operador del sistema.

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De esta manera, la diferencia en el consumo entre la jornada de ayer y esta de huelga general se ha venido acortando conforme avanza el día. Así, a las 8.30 horas la caída de la demanda eléctrica era de casi el 9,5%, mientras que a las 10.00 horas se situaba en el 6,6% y al mediodía era de menos de un 3%.

La demanda de energía eléctrica nacional alcanzó los 34.225 megavatios (MW) a las 14.00 horas de este miércoles de jornada de convocatoria de huelga general, frente a los 34.313 MW de ayer a la misma hora, según los datos de Red Eléctrica de España (REE), lo que supone una caída de apenas el 0,25%. Asimismo, la demanda real nacional a esa hora del día era un 2,37% inferior a los 35.058 MW previstos para esa hora por el operador del sistema.

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La demanda de energía eléctrica nacional alcanzó los 32.300 megavatios (MW) a las 18.00 horas de este miércoles de jornada de convocatoria de huelga general, frente a los 33.107 MW de ayer a la misma hora, según los datos de Red Eléctrica de España (REE), lo que supone una caída del 2,42%. Asimismo, la demanda real nacional a esa hora del día era un 3,73% inferior a los 33.554 MW previstos para esa hora por el operador del sistema -realizada para el 11 de noviembre si no hubiera convocada huelga-. Con respecto al miércoles de la semana pasada -día 4 de noviembre-, la demanda de energía eléctrica a las 18.00 horas era hoy un 5,1% inferior.

En la última huelga general en España, que tuvo lugar el 14 de noviembre de 2012, la demanda eléctrica total nacional cayó en torno a un 11% en el conjunto de la jornada.

No obstante, la comparación con hace 14 años no es homogénea, ya que el consumo eléctrico de España ha caído desde entonces debido a factores como la eficiencia energética o el autoconsumo, entre otros.