Alberto Rosa 23 NOV 2026 - 17:19h.

El Instituto Armado destaca que su "inesperada muerte deja un vacío entre quienes compartieron con ella años de servicio"

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La Comandancia de la Guardia Civil de Granada ha lamentado “profundamente el fallecimiento” de Ainhoa Mantencón Guridi, una agente de 46 años de edad. Mantecón, que era responsable del Equipo VioGén de Maracena, murió en la tarde de este domingo 22 de noviembre.

Tal y como ha informado la Comandancia en un comunicado, Ainhoa ingresó en la Guardia Civil en 2006 y desarrolló una dilatada trayectoria profesional en distintos destinos. Prestó servicio durante varios años en Ejea de los Caballeros, Zaragoza, así como en el aeropuerto de Madrid-Barajas y en Pamplona, hasta su incorporación al Puerto de Maracena en 2020.

“Su inesperada pérdida nos llena de tristeza y deja un profundo vacío entre quienes compartieron con ella años de servicio y compañerismo”, explican desde el cuerpo. La Guardia Civil de Granada ha querido trasladar “nuestro más sincero pésame y todo nuestro cariño a su familia, amigos y compañeros, a quienes acompañamos en estos momentos de profundo dolor”.

"Descansa en paz, Ainhoa. Tu recuerdo permanecerá siempre entre nosotros", concluyen. El Ayuntamiento de Maracena ha trasladado su pesar por la pérdida en un comunicado difundido en redes sociales. “Durante los años que ha dedicado a proteger y acompañar a las víctimas de violencia de género, ha demostrado una enorme calidad humana, destacando por su cariño, empatía y profesionalidad”, señalan.

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La página de Facebook Beneméritos GC también se ha sumado a las muestras de cariño y dolor. “Ainhoa dedicó parte de su vida a proteger, escuchar y acompañar a las víctimas de violencia de género, como responsable del servicio VioGén. Desde aquí, nuestro más sentido pésame a la familia, amigos y compañeros”, lamentan.

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La localidad vecina de Pulianas también ha querido mostrar su pésame en redes sociales. "Desde el Ayuntamiento de Pulianas queremos trasladar nuestro cariño y nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de Ainhoa, compañera de la Guardia Civil en el Puesto Principal de Maracena", comienzan el comunicado.

"Ainhoa dedicó parte de su vida profesional a acompañar y atender a mujeres víctimas de violencia de género desde el servicio VioGén, una labor especialmente delicada que requiere sensibilidad, entrega y un profundo compromiso", concluyen.