Manuel Pimentel Cádiz, 27 NOV 2026 - 14:20h.

FACUA considera discriminatoria la promoción de 'Café Copas Gold', que ofrecía una botella de chupitos gratis a los grupos formados exclusivamente por cuatro chicas

La organización de consumidores ha presentado la denuncia ante el Servicio de Consumo de la Junta de Andalucía para que investigue si la promoción discriminaba por razón de sexo

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La organización de consumidores FACUA ha denunciado en Cádiz a un pub del municipio de Villamartín por ofrecer una botella de chupitos gratis por cada grupo de cuatro clientas femeninas que acudieran al establecimiento. La asociación ha presentado la denuncia ante el Servicio de Consumo de la Junta de Andalucía para que investigue si la promoción discriminaba por razón de sexo.

El local que ha desatado la polémica y que ha sido denunciado por la asociación de consumidores es Café Copas Gold, un club nocturno situado en el número 27 de la avenida de la Feria. Según señala FACUA, el negocio publicó a través de su perfil de 'Instagram' un anuncio el pasdo 13 de noviembre en el cual ofrecían como reclamo una botella de chupitos gratis "por cada grupo de 4 chicas" que acudiera al local el sábado 14 de noviembre.

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La asociación considera que esta oferta "introduce expresamente el género de los destinatarios como requisito para acceder a una ventaja comercial, estableciendo un trato diferenciado en el acceso a un servicio de hostelería y ocio abierto al público" y que "la promoción no contempla ninguna ventaja equivalente para grupos integrados por hombres ni para grupos mixtos".

Desde FACUA han indicado en una nota de prensa este viernes que los establecimientos que ofrecen bienes y servicios al público están obligados a respetar el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, sin que puedan establecer diferencias injustificadas por razón de género en las condiciones de acceso a sus servicios.

Piden que el local justifique la oferta

La asociación se apoya en el artículo 69 de la Ley de Igualdad, y recuerda que la norma admite diferencias cuando persiguen un fin legítimo siempre que los medios para conseguirlo sean adecuados y necesarios. Por este motivo, ha solicitado a Consumo que identifique a los responsables del anuncio y requiera al establecimiento que explique por qué fijó esa condición.

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Para la asociación, esta promoción presenta indicios suficientes para que la Administración investigue si existe una discriminación directa por razón de sexo, así como una posible vulneración de la normativa reguladora de la publicidad. Y citan el artículo 3 de la Ley General de Publicidad, que considera ilícita aquella publicidad que atente contra la dignidad de las personas o vulnere los derechos reconocidos en la Constitución, mientras que el artículo 41 de la Ley Orgánica 3/2007 establece que la publicidad que comporte una conducta discriminatoria constituye publicidad ilícita.

¿Mujeres como reclamo?

La denuncia también pide que se examine si la promoción utilizaba a las mujeres como reclamo para atraer clientela, al ligar el regalo de una bebida alcohólica a la presencia de un número concreto de chicas en el local. Además, la denuncia subraya que la difusión de este tipo de ofertas a través de las redes sociales no exime a las empresas del cumplimiento de las obligaciones legales en materia de igualdad y publicidad. "Las promociones comerciales, con independencia del canal utilizado para su difusión, deben respetar los derechos de las personas consumidoras y usuarias", indica FACUA.

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Por último, la organización solicita que se abra un expediente sancionador si la inspección detecta una infracción. y ha pedido que se informe de los hechos al Instituto Andaluz de la Mujer y a los demás organismos competentes en materia de igualdad para que valoren si hubo publicidad discriminatoria.

La redacción digital de 'Informativos Telecinco' ha intentado ponerse en contacto sin éxito con el establecimiento denunciado y la publicación en la que se anunciaba en sus redes la promoción denunciada ha sido eliminada.