El Supremo revisará la condena de Rubiales por el beso a Jenni Hermoso y la absolución de Dani Alves a partir del 1 de diciembre

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El Tribunal Supremo (TS) comenzará a revisar en diciembre los recursos de casación relacionados con los casos de Dani Alves y Luis Rubiales. La Sala de lo Penal estudiará tanto la impugnación de la absolución del exfutbolista brasileño por un delito de agresión sexual como los recursos presentados contra la condena al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por el beso no consentido a la jugadora Jennifer Hermoso tras la victoria de España en el Mundial de 2023.

Los magistrados abordarán primero el recurso contra Alves, cuya deliberación comenzará el 1 de diciembre, con el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, como ponente. Quince días después, el 15 de diciembre, será el turno del caso de Rubiales, para el que se ha fijado la deliberación y el fallo. La ponencia de este asunto ha recaído en el magistrado Pablo Llarena.

El Supremo estudiará la absolución de Dani Alves tras la condena inicial a cuatro años de prisión

El caso de Dani Alves llegará primero al Tribunal Supremo, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) revocase la condena de cuatro años de prisión que la Audiencia de Barcelona había impuesto al exfutbolista por un delito de agresión sexual. Tanto la Fiscalía como la denunciante han recurrido esa absolución, y los magistrados comenzarán a deliberar sobre ambos recursos el próximo 1 de diciembre. El ponente será el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta.

El Ministerio Público ha presentado un recurso de casación por infracción de ley contra la sentencia de la Sala de Apelaciones del TSJC. La Fiscalía considera que el tribunal vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva al realizar una valoración "no racional" de las pruebas practicadas durante el juicio oral y no examinar todos los elementos disponibles. Por ello, entiende que la resolución incurrió en una arbitrariedad prohibida por la Constitución.

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En su recurso, la Fiscalía también defiende que las "determinadas imprecisiones" que el TSJC señaló en el relato de la víctima podían explicarse por el bloqueo psicológico y por su deseo de omitir actuaciones inocentes que pudieran interpretarse como un consentimiento que, según el Ministerio Público, no existió. Además, argumenta que el examen conjunto de las pruebas, "observando el bosque y no los árboles", permite concluir que hubo una imposición forzada del coito.

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El Supremo revisará la condena a Luis Rubiales por el beso a Jennifer Hermoso

De manera posterior, el 15 de diciembre, el Tribunal Supremo abordará el caso de Luis Rubiales. El expresidente de la RFEF fue condenado por el beso no consentido que dio a Jennifer Hermoso durante la entrega de medallas del Mundial de 2023 en Australia, que ganó la selección española. La deliberación y el fallo de la Sala de lo Penal tendrán lugar después de que la defensa de Rubiales, la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la acusación ejercida por la futbolista presentaran recursos contra la sentencia.

El juez central de lo Penal de la Audiencia Nacional, José Manuel Fernández-Prieto, condenó a Rubiales al considerar que el testimonio de Hermoso tenía "plena credibilidad". Le impuso una multa de 10.800 euros, correspondiente a 18 meses con una cuota diaria de 20 euros, por un delito de agresión sexual. También le prohibió acercarse a la jugadora a menos de 200 metros o comunicarse con ella durante un año y le ordenó indemnizarla con 3.000 euros, más intereses, por los daños morales causados, además de abonar la mitad de las costas, incluidas las de la acusación particular. La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional confirmó posteriormente la condena.

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La defensa de Rubiales, ejercida por la abogada Olga Tubau, anunció que pediría su absolución al considerar que la sentencia no se ajustaba a la doctrina del Tribunal Supremo. "Desde el máximo respeto", la letrada manifestó que no compartía el razonamiento de los magistrados de la Audiencia Nacional y sostuvo que el alto tribunal ya había marcado "nítidamente la línea de no considerar punible un beso cuando no hay intención sexual, como es el caso". La defensa aseguró que presentaría el recurso de casación para obtener una sentencia absolutoria.