Redacción Galicia Pontevedra, 27 NOV 2026 - 13:37h.

Estévez, suplente número cinco del PSOE por Pontevedra, denuncia la paradoja de poder ser elegida diputada pero no tener derecho a votar por la vía por la que obtuvo la nacionalidad

La resolución del Supremo sobre la Ley de Memoria Democrática afecta a unos 6.000 españoles en Uruguay, entre ellos la dirigente socialista, que reclama cambios para evitar casos como el suyo

Compartir







Hay una paradoja en las elecciones del 29 de noviembre que afecta a Shirley Estévez: puede presentarse como candidata al Congreso de los Diputados por Pontevedra, pero no puede votar en esos mismos comicios. La dirigente del PSOE en Uruguay se ha quedado sin derecho al sufragio por la vía a través de la que obtuvo la nacionalidad española, una situación que califica de "injusta y difícil de entender".

Estévez, secretaria de la Gestora del PSOE Uruguay, figura como suplente número cinco en la candidatura socialista por Pontevedra. Sin embargo, la interpretación del Tribunal Supremo sobre los beneficiarios de la Ley de Memoria Democrática ha dejado fuera del censo electoral a personas que adquirieron la nacionalidad por determinados supuestos, entre ellos el que afecta a su caso.

La dirigente considera que su situación es contradictoria: puede formar parte de una candidatura electoral e incluso llegar a ser elegida, pero no tiene la posibilidad de depositar su papeleta. “Puedo ser electa pero no puedo votarme a mí misma”, lamenta públicamente en España Exterior.

Dos primos, la misma ascendencia y distintos derechos electorales

El caso de Shirley Estévez refleja las diferencias que pueden darse entre descendientes de emigrantes españoles en función de la vía por la que accedieron a la nacionalidad. Ella la consiguió a través del Anexo I de la Ley de Memoria Democrática, mientras que un primo suyo, también nieto de españoles, pudo obtenerla por el Anexo III y sí está habilitado para votar.

La diferencia está en la situación familiar que permitió tramitar cada nacionalidad: su tía está viva, mientras que el padre de Estévez falleció en 2007. Esa circunstancia impidió que ella pudiera seguir el mismo procedimiento que su primo. Su padre, recuerda, también quiso conseguir la nacionalidad española, pero nunca pudo hacerlo porque no apareció la partida de nacimiento de su abuelo y tampoco pudo tramitarla a través de su abuela.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La dirigente socialista llegó incluso a consultar a la Junta Electoral de Pontevedra si debía abandonar la candidatura por no poder ejercer el voto. Según su relato, le comunicaron que no era necesario retirarla de la lista, por lo que continúa como suplente.

Unos 6.000 afectados en Uruguay

La resolución del Supremo tiene consecuencias para miles de personas en Uruguay. Estévez cifra en alrededor de 6.000 los afectados en el país sudamericano, aunque muchos han acudido igualmente al Consulado para entregar sus sobres con documentación electoral.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La responsable socialista considera que la situación genera desconcierto entre quienes se sienten españoles, tienen la nacionalidad y, sin embargo, no pueden participar en la votación. Su propio caso añade un elemento más llamativo al debate: su hijo sí podrá votar, puesto que obtuvo la nacionalidad a través de ella.

Mientras tanto, la participación de los españoles residentes en Uruguay está siendo elevada. Estévez asegura que la afluencia al Consulado de Montevideo ha ido aumentando a medida que avanzaban los días y que también han recibido numerosas consultas sobre el voto por correo.

El servicio postal habría repartido el 58% de la documentación electoral en la primera tanda, aunque parte de los destinatarios no estaban en casa cuando se intentó entregar. También se han detectado casos de personas que, pese a recibir el aviso, no acuden a las oficinas a recoger los documentos necesarios para votar.

En la misma cabecera, Estévez asegura que su partido continuará reclamando cambios para evitar que situaciones como la suya se repitan. La dirigente insiste en que la exclusión resulta difícil de justificar para quienes han conseguido la nacionalidad española y quieren participar en las elecciones.