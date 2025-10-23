Álex Aragonés 23 OCT 2025 - 14:40h.

La Agrupación de Peñas y Comisiones Taurinas de las Terres de l'Ebre lamenta la situación: "Golpea duramente la afición"

La enfermedad contagiosa entre el ganado bovino sigue propagándose por las granjas de Girona y ya suma 17 casos

TarragonaEl brote de dermatosis nodular contagiosa en Cataluña ha llevado a suspender temporalmente los actos taurinos en Terres de l'Ebre (Tarragona) para prevenir nuevos brotes de la enfermedad muy contagiosa entre el ganado bovino , que sigue propagándose por las granjas de Girona y ya suma hasta 17 casos.

La Agrupación de Peñas y Comisiones Taurinas de Terres de l'Ebre ha dado conocer la decisión tras reunirse con representantes del Ayuntamiento de Xerta y de la Generalitat de la Cataluña, además de la Penya Burladero y la Comisión de Bous de Xerta, donde había programadas actividades con toros para el mes de noviembre.

"Con profunda tristeza, nos vemos obligados a comunicar la paralización temporal de actos taurinos, así como cualquier certamen con animales vivos en Cataluña, siguiendo las instrucciones del departamentos de Agricultura de la Generalitat por la enfermedad bovina que afecta al territorio", ha lamentado la agrupación taurina.

La enfermedad contagiosa entre el ganado bovino "golpea duramente la afición", dejando una "fuerte" afectación a la tradición taurina: "No nos vamos a echar atrás. Seguiremos trabajando firmemente para encontrar soluciones y alternativas para retomar la actividad lo antes posible, sin dejar de lado el bienestar de toros y vacas, los personajes principales de nuestra fiesta", ha añadido la Agrupación de Peñas y Comisiones Taurinas de las Terres de l'Ebre.

Restringen las exportaciones de animales vivos

La dermatosis nodular contagiosa ha llevado al Gobierno a restringir de manera provisional las exportaciones de animales vivos debido a la "máxima vigilancia" que llevan a cabo, según explicó el ministro de Agricultura, Alimentación y Pesca, Luis Plana, quien trasladó un mensaje de "tranquilidad" ante los brotes de Dermatosis Nodular Contagiosa.

"Cualquier medida que se adopte es positiva y cualquier prudencia es necesaria y efectivamente es un mecanismo ante una situación excepcional en la cual tenemos que actuar de forma coordinada, de forma eficaz y determinada", añadió Planas, quien también se refirió sobre las posibles ayudas que puedan recibir los ganaderos, el titular del ramo ha avanzado que por parte de la Comisión Europea existe la posibilidad de indemnizaciones por sacrificio del ganado bovino que ha visto afectado.

Hasta ahora, los Servicios Veterinarios Oficiales de la Generalitat de Cataluña han confirmado todos los focos en la provincia de Girona. Sin embargo, uno de ellos obligó a modificar el radio de vigilancia de la enfermedad, al ser un positivo fuera del perímetro de restricción.

Este foco, que fue hallado en la localidad catalana de Cassà de la Selva, obligó a recalcular el radio actual de vigilancia de la enfermedad, por lo que tuvieron que tomar las mismas medidas de contención y limitación de movimientos que en los 50 primeros kilómetros.

Vacunación "deficiente", según Unió de Pagesos

Las administraciones están llevando a cabo la vacunación en los puntos afectados para proteger a los animales cercanos al brote y así contener la enfermedad. Pese a ello, desde Unió de Pagesos denunciaron "la falta de prevención y la mala gestión" del Gobierno en los casos de Dermatosis Nodular Contagiosa detectados en Cataluña en las últimas semanas.

"Hemos reclamado, entre otras medidas, intensificar la campaña de vacunación del ganado y hemos instado a ampliar con los veterinarios de las explotaciones el cuerpo de profesionales que las administran", añadieron desde el sindicato agrario mayoritario de Cataluña.

Unió de Pagesos califica de "nula" la preparación para hacer frente a la enfermedad pese a sus advertencias ante la aparición de los primeros casos de DNC en territorio francés: "Pero una situación ante la que la administración catalana no actuó de manera correcta y decidida para evitar que la enfermedad entrara en nuestro territorio".