El consistorio de la localidad catalana ha comprado el espacio tras una campaña de micromecenazgo: "El castillo es vuestro"

Vecinos de Santa Pau recaudan 200.000 euros para comprar un castillo en Girona: "Era el corazón que hacía latir el municipio"

GironaEl pleno municipal del Ayuntamiento de Santa Pau (Girona) ha aprobado la compra del castillo de la localidad catalana, culminando un proceso participativo que gracias al "empujón" de vecinos, entidades y empresas les ha permitido conseguir 340.000 euros, a través de una campaña de micromecenazgo, para que el edificio sea de uso público y se convierta en un centro de memoria histórica.

"Después de 725 años de historia, ayer vivimos uno de los días más importante. Hemos demostrado que, cuando lo pueblo se organiza y se compromete, hacemos posible lo que parecía imposible. Santa Pau hace historia, y la hace colectivamente", ha destacado el Ayuntamiento de Santa Pau, que ha agradecido la aportación de todas las personas que les han ayudado a cerrar la compra: "Este castillo es vuestro".

Una vez en edificio sea reformado, pasará a tener un uso público para que el castillo sea "un espacio de vínculo" con el municipio catalán: "Nos hemos encontrado que muchas personas de generaciones ya adultas no han tenido ningún contacto, al contrario, han vivido de espaldas toda su vida, ya que la situación actual del castillo cambió cuando a finales de los años 60 las últimas inquilinas desaparecieron definitivamente", explican los artífices de la campaña de micromecenazgo.

Un memorial para víctimas de campos de concentración

Un espacio patrimonial de gran valor del que esperan también convertir en un "elemento vertebrador de la actividad social" en Cataluña a través de un espacio museístico histórico-cultural con la instalación de un memorial a todas las víctimas de los campos de concentración y exterminio alemanes.

"En las conversaciones mantenidas sobre este proyecto, se valora positivamente el resarcimiento de la memoria de los deportados. Este espacio de memoria formará parte de una ruta de memoria que incluiría tres ejes: el MUME (Museo del exilio) en La Jonquera, el memorial Walter Benjamin que se está trabajando en Portbou, y el Memorial en Santa Pau. Este recorrido vertebraría un eje claro de exilio y memoria", añaden,

El castillo está ubicado en la parte más alta de la Vila Vella de Santa Pau, sobre un pequeño promontorio. Su historia empieza en el año 1300, cuando el barón Ponç III concedió privilegios para la formación de un pueblo que fuese creciendo alrededor de su castillo.

"Era el corazón que hacía latir el municipio"

Un lugar que en la actualidad es el "símbolo de la identidad", por lo que un grupo de personas del municipio decidió crear hace dos años una comisión para encontrar una solución sobre un fortín que desde sus inicios ha estado bajo propiedad privada.

"El castillo era el corazón que hacía latir el municipio. Fue el núcleo de la formación de Santa Pau. Somos unos de los pocos pueblos medievales a nivel europeo que conoce perfectamente todas las casas que se empezaron a construir alrededor del castillo y la gente que empezó a vivir a habitar", destacó Esther Badosa, presidenta de la asociación Amics de Santa Pau, en una entrevista a Informativos Telecinco.

Ahora, este sueño se ha hecho realidad tras un arduo proceso en el que la solidaridad de las personas ha sido vital para lograr que el consistorio compre el fortín catalán: "Lo hemos conseguido. El castillo de Santa Pau es de todos. 342.687 gracias".