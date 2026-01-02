Redacción Cataluña Barcelona, 02 ENE 2026 - 18:31h.

Su propietario, Anton Mickel, se ha instalado en el número 56 de la calle dels Escudellers de Barcelona

El negocio familiar Bethlehem Treasures aterriza en el barrio Gótico de Barcelona, tras verse obligado a cerrar su sede original por el conflicto en Gaza. Se trata de una tienda con 150 años de historia fabricando figuras navideñas en Belén y que, por primera vez, ha tenido que salir de Palestina.

Su propietario, Anton Mickel, se ha instalado en el número 56 de la calle dels Escudellers con la voluntad de asegurar el sustento de las 20 familias que dependen directamente del taller en Belén, donde ahora el turismo está bajo mínimos.

Piezas talladas en madera de olivo

Lo que marca la diferencia de las piezas que venden de otro adorno navideño es su materia prima y su factura. La gran mayoría de los artículos están tallados en madera de olivo, un árbol que es el emblema de la identidad palestina. Aquí se pueden encontrar joyas, objetos religiosos hechos a mano y tienen también expuestos belenes y escenas del Nacimiento.

En su perfil en redes sociales, el negocio tiene publicadas imágenes de cómo son sus piezas y el proceso artesanal que hay detrás de cada una de ellas, figuras que van desde nacimientos clásicos hasta figuras modernas sin rostro. Aunque la inauguración del negocio ha coincidido con la campaña navideña, su intención es permanecer abierto de manera permanente durante todo el año.

Además, la llegada de este negocio familiar a la ciudad coincide con la reciente unión entre Barcelona y Belén, que han reforzado sus lazos mediante la firma de un acuerdo de cooperación, con el objetivo de impulsar el desarrollo institucional, modernizar la administración de los servicios municipales para garantizar una mejor prestación y potenciar el crecimiento tecnológico que contribuya al bienestar de la población de ambas ciudades.

Este acuerdo, firmado por el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el alcalde de Belén, Nicola Canawati, servirá para poner en marcha un equipamiento en la ciudad palestina que favorezca el desarrollo y la diversificación de la actividad económica local en la ciudad.