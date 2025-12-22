Un grupo de personas pide "mil millones de euros" para Palestina durante el Sorteo de la Lotería de Navidad

Logo de telecincotelecinco
Un grupo de personas pide "mil millones de euros" para Palestina. INFORMATIVOS TELECINCO
MadridUn grupo de seis personas se ha levantado de sus butacas del Teatro Real para pedir "mil millones de euros para Palestina" durante el Sorteo de Navidad, que se celebra este lunes 22 de diciembre.

Esta petición, que se ha repetido cerca de una decena de veces, se ha producido al acabar la primera tabla en la que ha salido el número 70.048, agraciado con el segundo premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 1.250.000 euros a la serie. El número ha sido cantado a las 09.21 horas horas en el sexto alambre de la primera tabla.

Tras finalizar los cánticos de apoyo a Palestina, el público ha respondido a la petición con algunos aplausos.

Largas colas para poder entrar al Teatro Real

Cientos de personas han hecho cola durante estos días para acceder este lunes 22 de diciembre al Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad en el Teatro Real, que ha abierto sus puertas al público alrededor de las 7.35 horas.

Según ha señalado la Policía a Europa Press, pasadas las 7.00 horas de este lunes, unas 500 personas aguardaban su turno para entrar al Teatro y poder ocupar una de las localidades en el patio de butacas.

Los primeros en acceder al Real han sido personas míticas de esta cita como 'El Papa', El Obispo de la Lotería, Manoli Sevilla de 89 años o Don Quijote, que llegó al coliseo madrileño el pasado 15 de diciembre

Antes de la apertura de las puertas, el público ha amenizado la espera cantando, bailando o tomando chocolate con churros para hacer frente al frío madrileño. Este lunes la capital ha amanecido con 1ºC.

