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Protección Civil envía alerta a municipios del Empordà en Girona por la crecida del Ridaura y los barrancos

Protección Civil envía alerta a municipios del Empordà (Girona) por la crecida del Ridaura
Protección Civil envía alerta a municipios del Empordà en Girona por la crecida del Ridaura. EFE
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Protección Civil de la Generalitat ha enviado un mensaje Es-Alert de móvil a los vecinos de varios municipios de la comarca del Baix Empordà (Girona) ante el riesgo de desbordamiento del río Ridaura y barrancos próximos, que han aumentado su caudal a raíz de las intensas lluvias de las últimas horas.

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Según ha informado Protección Civil, el mensaje de alerta se ha remitido a los móviles situados en los municipios gerundenses de Cristina d'Aro, Castell d'Aro, Platja d'Aro, S’Agarò y Sant Feliu de Guíxols.

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Riesgo en el río Riudaura y los barrancos próximos

El mensaje avisa del riesgo por el incremento de caudal del río Riudaura y los barrancos próximos, por lo que pide a la población que se proteja en el interior de los edificios y evite desplazamientos innecesarios, así como sótanos y zonas bajas.

Ayer, Protección Civil ya envió un mensaje Es-Alert a los vecinos de las localidades situadas en las orillas de los ríos Riudaura y Daró, por el aumento repentino del caudal debido al temporal.

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