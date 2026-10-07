En Sitges y Casteldefells las fuertes lluvias también han provocado riadas e inundaciones

Los meteorólogos de la AEMET reaccionan ante un posible huracán caribeño en pleno mediterráneo: "Podemos tener más problemas para predecir"

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Las fuertes lluvias e inundaciones continúan en gran parte de la costa del Mediterráneo y especialmente en Cataluña donde se está dando un fenómeno conocido como 'Medicane'. Según han explicado los meteorólogos, se trata de un ciclón de tormentas tropicales en el mediterráneo que eleva el riesgo de tormentas en zonas que ya las están sufriendo.

Es el caso de las provincias de Tarragona y Barcelona, donde las lluvias que se iniciaron el pasado fin de semana continúan provocando fuertes riadas e inundaciones en varias localidades. Las intensas precipitaciones no han dado tregua desde hace varios días y los sistemas de alcantarillado se han comenzado a colapsar dejando calles enteras embarradas e inundadas.

En el municipio de Xerta, Tarragona, la lluvia ha traído consigo tierra, cenizas y árboles quemados de los últimos incendios en las montañas cercanas dejando imágenes desoladoras como la de una gasolinera totalmente inundada y embarrada y montañas de árboles quemados que ha arrastrado la lluvia hasta el pueblo.

Lola, se quedó atrapada en su vehículo durante una de las tormentas: "He vuelto a nacer"

Los vecinos de la localidad de Xerta también están muy afectados por las recientes tormentas y se quejan de que las alertas que envió Protección Civil para advertir de lluvias torrenciales llegaron demasiado tarde cuando las calles ya estaban inundadas.

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Lola, una vecina de Xerta, consiguió grabar algunos momentos de la inundación desde su coche averiado por el aluvión mientras "estaba aparcada esperando el autobús". En un momento de máxima tensión por la rapidez con la que se estaban inundando las calles, Lola sacó fuerza para grabar con su teléfono móvil la situación que estaba viviendo. "Mi marido falleció hace poco y creo que me dio fuerza", ha añadido Lola al explicar como vivió la tormenta desde su vehículo.

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Tras ser rescatada a tiempo por los bomberos y haber procesado la situación que vivió durante uno de los recientes aluviones que han azotado a la comarca del Bajo Ebro, Lola sonríe aliviada: "He vuelto a nacer".

En el mismo municipio, una mujer de 92 años explica como su casa se inundó rápidamente pocos minutos después de que comenzaran las lluvias. El aluvión llegó desde tres barrancos que, tras incendiarse el año pasado, carecen de maleza que hace de barrera natural frente a las riadas.

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Tras pasar por Xerta y otros municipios del Bjo Ebro, la tormenta ascendió hacia el norte de la región dejando una tormenta eléctrica en Barcelona y riadas en pueblos como Sitges o Casteldefells. Las fuertes lluvias han llegado hasta La Puebla de Alfinden en Zaragoza donde sus habitantes han tenido que pasar la mañana sacando objetos de garajes y viviendas con el agua hasta las rodillas.

Finalmente, otras ocho Comunidades Autónomas continúan en alerta por fuertes lluvias.