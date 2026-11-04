Asun Chamoso 04 NOV 2026 - 19:30h.

Neo Galceran y Arnau Arias son los fundadores de la productora audiovisual ASA.piece

Los dos jóvenes de Barcelona están detrás de campañas de grandes marcas

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BarcelonaEn una oficina compartida las ideas creativas van y vienen sin parar. Un espacio en el que Arnau Arias y Neo Galceran se mueven como peces en el agua. "Hay una buena dinámica. Se comentan ideas en voz alta y en quince minutos tenemos una campaña que nos podemos poner a producir al momento. Nos encanta", confiesa Arnau con una sonrisa. Estos dos jóvenes están detrás de ASA.piece, una productora creativa y audiovisual que hace "campañas contemporáneas que cambian la forma convencional de producir".

Arnau y Neo son más que socios. Son dos amigos. "Nos conocimos en Bachillerato y ahora hacemos campañas de publicidad. Mantuvimos el contacto porque Neo hacía música y yo videoclips. Estábamos en ese entorno creativo", recuerda Arnau. Y de los vídeos musicales dieron un salto de vértigo en tan solo tres años. "Ahora hacemos campañas internacionales, trabajamos para algunas de las marcas que más nos gustan y con los directores de los que éramos fans y viajamos por el mundo", destaca Neo. "Cuando estábamos fuera de este mundo, soñábamos con algún día poder hacer algo mínimamente parecido a lo que hacemos, y ahora nos escriben agencias y marcas pidiendo un presupuesto", añade Arnau. En su cartera de clientes, nombres como RCD Español, FC Barcelona, Real Madrid, LaLiga, Adidas o Nude Project, pasando por marcas de cerveza, de comida rápida internacional o la creada por Ibai Llanos y Gerard Piqué.

Un despegue desde un piso del barrio de Gràcia de Barcelona sin perder la frescura del primer día: "Somos Neo y yo, que empezamos en el salón de mi casa y ahora estamos aquí. Somos, a veces, unos inconscientes con un punto naíf. Seguimos nuestro criterio. Probamos cosas con otra forma de pensar. Estamos muy conectados con el momento contemporáneo. Conocemos nuestro entorno y el mundo en el que vivimos en Barcelona y en la industria de la publicidad en España. Decidimos nosotros y eso nos da dinamismo. Somos valientes. Pocas cosas nos asustan y decimos que no. Nuestro background es hacerlo nosotros mismos como podamos y buscarnos la vida. Y esa es la misma filosofía que tenemos cuando hacemos campañas internacionales", subraya Arnau.

La música entrelazó sus caminos después del instituto. "Decidí no estudiar una carrera y me fui a Londres a fregar platos y ganar algo de dinero. Al volver me compré una cámara sin tener ni idea de cómo funcionaba y empecé a grabar vídeos de la escena urbana", cuenta Arnau. Tras los estudios de publicidad, Neo adquirió experiencia en estrategia de marca y comunicación en agencias creativas mientras "cantaba con colegas como hobby y así volví a conectar con Arnau. Empezamos a hacer videoclips y metimos un pie en la publicidad. Y pensamos: ¿y si montamos una productora?".

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Tener 'swag'

Un estilo con su propio sello "muy contemporáneo y una realización sorprendente. Con dos o tres momentos para recordar. Queremos no limitarnos ni por la tecnología ni el formato ni el algoritmo. Intentamos que las piezas molen, que tengan 'swag'. Es una combinación de molar, de ser un poco valientes y gamberros. Es un estilo fresco, pero a la vez muy cuidado".

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Su toque lo dan a piezas de diez segundos a cuatro minutos para marcas "que tienen una necesidad de comunicar, la agencia piensa una idea y nosotros la convertimos en realidad". Para Neo, "buscan la sorpresa, con un estilo cuidado con una realización fresca. La viralidad no marca nuestro éxito, pero sí la relevancia, que se hable y que el público se sienta identificado".

Estos dos amigos quieren seguir camino a lo grande: "Soñamos con tener una larga relación con los clientes y ayudarlos a construir sus marcas desde la producción audiovisual. Queremos algo más grande, con más impacto, en varios países y viajar. Lo que hacemos en Barcelona, pero cada vez más, a escala global".