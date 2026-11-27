Asun Chamoso 27 NOV 2026 - 18:30h.

La iniciativa del Barcelona Innova Lab Mobility busca soluciones en tiempo real para mejorar la movilidad

Las empresas Kapsch y Acisa son las encargadas de las pruebas piloto en varias intersecciones de Barcelona

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BarcelonaBarcelona probará durante cuatro meses la inteligencia artificial en los semáforos de diferentes intersecciones para "adaptar la gestión semafórica a la movilidad en tiempo real y el uso de esta tecnología para la predicción y la coordinación". Se trata de una prueba piloto impulsada por Barcelona Innova Lab Mobility (BILM), iniciativa fundada por el Ayuntamiento de Barcelona y Fira de Barcelona, con la participación de la Fundación Mobile World Capital.

Las empresas Kapsch y Acisa, que recibirán 100.000 euros cada una, han sido las seleccionadas entre 26 propuestas de 14 países distintos. El objetivo es avanzar hacia un modelo capaz de adaptarse continuamente a las condiciones reales de la movilidad urbana y alineado con los objetivos de movilidad sostenible de Barcelona. Está previsto que los proyectos comiencen a finales de año y se desarrollen en un entorno concreto y real a finales de 2027.

Para la primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet, es un reto "especialmente relevante porque ayudará a gestionar de forma más eficiente, sostenible y equilibrada la movilidad". Este proyecto se ha desarrollado en colaboración con la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y constituye el primer paso para la implantación de la inteligencia artificial en la hoja de ruta definida en el estudio realizado conjuntamente entre el área de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona y la UPC.

IA en tiempo real

La propuesta Matcab, de la empresa Kapsch, plantea un sistema que utiliza la inteligencia artificial para adaptar la regulación semafórica en tiempo real en función de la demanda de cada cruce. En lugar de funcionar con tiempos fijos, el sistema observa constantemente lo que sucede en cada intersección para optimizar los tiempos de los semáforos.

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El sistema funcionará mediante aprendizaje por refuerzo, a partir de numerosas simulaciones, y con lo que se denomina un agente por intersección. De este modo, cada cruce toma decisiones adaptadas a su situación y, al mismo tiempo, se coordina con los demás para evitar que los atascos se trasladen de un punto a otro.

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Matcab también ofrece la posibilidad de disponer de diferentes objetivos configurados previamente y activarlos cuando sea necesario. Es decir, puede contar con modelos de prioridad para peatones, transporte público o situaciones de emergencia, que faciliten el paso de ambulancias y vehículos de bomberos. Además, el sistema podría integrarse con la infraestructura existente para facilitar su implantación. La propuesta de Kapsch cuenta con un presupuesto de 358.185 euros, de los cuales 100.000 serán financiados por el Ayuntamiento de Barcelona.

Gemelo digital

La propuesta de la empresa Acisa, denominada Mobia, presenta un sistema que crea una réplica digital de la red viaria, predice lo que sucederá a continuación y coordina todos los cruces de un corredor para que funcionen de manera conjunta. Este gemelo digital del corredor en el que se implantará la prueba piloto recibirá datos en tiempo real y permitirá anticiparse a la evolución de la movilidad. Los datos se obtendrán a través de sensores y sistemas de vehículos conectados V2X, mediante una plataforma central.

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Esta capacidad de anticipación facilitará la modificación de los ciclos semafóricos mediante una inteligencia artificial multiagente, de manera que todos los cruces estén coordinados entre sí de acuerdo con el objetivo establecido: dar prioridad a los peatones, al transporte público, reducir las emisiones, entre otros.

Mobia requiere una implantación con una intervención mínima sobre la infraestructura existente y mantiene el sistema actual como referencia. La propuesta destaca por combinar gemelos digitales e inteligencia artificial predictiva mediante un enfoque coordinado, experimental y escalable. El Ayuntamiento de Barcelona financiará también con 100.000 euros esta prueba piloto, cuyo presupuesto total asciende a 177.865 euros.