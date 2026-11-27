'El Ruso' colocó la mochila bomba el día del cumpleaños de Tatiana: la Policía investiga si el objetivo era todo el vecindario

La sospechas y la implicación de los agentes en la búsqueda de El Ruso: la hipótesis de que sigue escondido en Oviedo gana fuerza

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El 10 de noviembre, la mochila bomba que explotó en el portal de la calle Rafael Urrusti de Oviedo y acabó con la vida de un agente coincidió con el cumpleaños de Tatiana, la pareja de Manuel Ferrero Álvarez, conocido como 'El Ruso'. La mujer cumplió 46 años ese mismo día, cuando su compañero sentimental presuntamente tiroteó a una vecina de 17 años y colocó el artefacto explosivo en el edificio en el que ambos vivían.

Después de 17 días, Ferrero continúa en fugado y la coincidencia entre ambas circunstancias añade una incógnita a la investigación. Los agentes no han podido establecer si la fecha tuvo algún significado para el fugitivo.

Los investigadores contemplan que la mochila pudiera estar dirigida contra los vecinos del inmueble, entre los que se encontraba la propia Tatiana, aunque ningún indicio conocido permite concluir que el hombre escogiera ese día para hacerle daño a su pareja, informan fuentes locales.

Tatiana negó al padre de la menor tiroteada que tuviera relación con el ataque

De las palabras de Tatiana después de los hechos ha quedado constancia a través del padre de la adolescente herida por 'El Ruso'. El hombre contó a 'La Nueva España' que volvió a cruzarse con Tatiana después del tiroteo y que la mujer le aseguró que no sabía nada.

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"Me la encontré y me dijo que no tenía nada que ver", recordó. El progenitor reconoció que su explicación le pareció convincente, aunque seguía sin entender por qué alguien había disparado a su hija a la puerta de casa.

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El padre regresaba del trabajo cuando encontró a su hija tendida en la calle. La subió a su vehículo y la trasladó al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Estaba tan concentrado en llevarla cuanto antes al centro sanitario que no se percató de que su propio coche también había recibido dos impactos de bala. La Policía confirmó posteriormente que habían sido disparos directos. El padre considera que 'El Ruso' pudo abrirse paso de esa manera para facilitar su huida, aunque se trata de su interpretación de lo sucedido.

Otra de las cuestiones que los investigadores tratan de esclarecer es contra quién iba dirigido el artefacto explosivo. La hipótesis principal es que la mochila pudiera estar destinada a causar daño a los residentes del número 2 de la calle Rafael Urrusti, entre los que se encontraba también Tatiana. Sin embargo, por el momento no hay pruebas conocidas que permitan establecer que el objetivo concreto fuese la mujer ni que existiera una intención relacionada con su entorno sentimental.

Los vecinos siguen intranquilos mientras la Policía busca al fugitivo

La incertidumbre también continúa entre los residentes del edificio de Villafría. Los vecinos siguen sin sentirse seguros y la vuelta de Tatiana a la vivienda que compartía con Manuel Ferrero no ha contribuido a rebajar la tensión. Según informa 'El Comercio', la furgoneta de 'El Ruso' continúa estacionada en el garaje del inmueble, un detalle que permanece muy presente entre quienes todavía tratan de recuperar la normalidad después de la explosión.

Mientras tanto, la Policía Nacional mantiene activo el dispositivo para localizar al fugitivo. La hipótesis de que siga escondido en Oviedo ha ganado fuerza porque los investigadores no han encontrado indicios de que consiguiera abandonar la ciudad. Las cámaras de seguridad han permitido reconstruir algunos de sus movimientos durante la mañana de los hechos, pero su rastro se pierde después de la explosión. A las pesquisas se han incorporado especialistas en localización de fugitivos y expertos en análisis de conducta, que trabajan para reconstruir sus hábitos y anticipar sus posibles movimientos.

El equipo del programa 'Vamos a ver' también ha localizado al hermano de Manuel Ferrero, que asegura llevar años sin mantener contacto con él. El familiar pidió que no se le relacionase con la situación por motivos de seguridad. Posteriormente, fuera de cámaras, explicó que lleva mucho tiempo distanciado de Manuel y que mantiene una vida humilde. También manifestó su preocupación por el hecho de que el fugitivo continúe en paradero desconocido.

La mañana del 10 de noviembre, la vecina de 17 años salió de su vivienda camino del instituto y recibió seis disparos. Su padre la encontró tendida en el suelo y la llevó de urgencia al hospital. En el mismo edificio, los agentes localizaron una mochila con un artefacto explosivo junto a los buzones y, durante la intervención para retirarla, se produjo la detonación. La explosión mató al subinspector Juan José Rodríguez, 'Jota', y a su perro policía, Deny, y dejó gravemente herido a un especialista de los TEDAX. Manuel Ferrero ya había huido y, desde entonces, los investigadores siguen intentando reconstruir cómo consiguió desaparecer y dónde puede estar oculto.