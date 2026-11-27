Muchas personas optan por preparar comida en casa y usar tarteras para ahorrar tiempo y dinero

El pago con tarjeta aumenta en España y conquista a la gente anciana: "Andan más tranquilos sin llevar tanto dinero en el bolsillo"

Compartir







Con las subidas de los precios en los últimos años un sector que se ha visto muy afectado es el de la hostelería. A los restaurantes les han salido demasiados competidores y aumentan sus dificultades para mantener a flote los negocios.

Por una parte, los negocios de comida se han visto afectados negativamente por el precio de los alimentos que encarece el coste de producción. Además, el auge de los pedidos a domicilio y la comida preparada de los supermercados se han convertido en verdaderos competidores de los restaurantes.

Estas circunstancias se han visto reflejadas en los precios de los menús del día que actualmente rondan los 15 euros de media. "A la semana es mucho dinero", señala un hombre al ser preguntado en la calle sobre los precios de los menús del día en los restaurantes.

En relación a las preferencias de los ciudadanos, una mujer responde que "tal y como está la cosa casi que prefiero ir al super. Te compras el plato preparado, te lo calientas y comes en un momento". Sin embargo, no se trata solo de una cuestión de ahorro, la falta de tiempo también tiene un gran impacto en los cambios de los hábitos de consumo de la población: "Es más rápido".

"Antes te hacían el pollo asado y punto, ahora tienes 40 platos para elegir", explica una mujer en relación a los negocios de comida preparada que cada vez son más populares entre quienes tienen poco tiempo para comer, pero no quieren renunciar a la comida casera.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Influyen el precio y el tiempo

Las prisas y la subida de precios empujan a los clientes a consumir comida preparada en los propios supermercados: "Compramos comida preparada y la calentamos, o comemos comida rápida".

La principal ventaja de los locales de comida rápida frente a los restaurantes es el coste, muchas veces bastante inferior en el caso de los primeros: "A lo mejor de precio es la mitad". Para los restaurantes, se trata de una competencia desleal: "Han puesto microondas, y ahora han puesto también bebidas frías. Nos han robado todos los clientes".

Para paliar los efectos, el sector de la hostelería lucha ajustando el menú del día y mimando mucho a los clientes: "Menú elaborado desde la materia prima". Un chef de restaurante explica cómo tratan de mantener la calidad de los alimentos elaborándolos de forma casera: "Aquí los postres son hechos aquí, la macedonia es natural hecha por nosotros".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Sin embargo, frente al dilema de elegir comer en un restaurante o comprar comida preparada de supermercados, siempre queda la opción casera: "Yo me llevo una tartera normalmente, me lo hago por la noche". Una opción rápida, barata y saludable.