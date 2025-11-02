Controlar tu teléfono con la vista, la función de accesibilidad que esconde el iPhone

Antoni Mateu 02 NOV 2025 - 11:00h.

Muchos teléfonos actuales del gigante estadounidense permiten el manejo completo de la interfaz con los ojos

Adiós a marearse en el coche: una funcionalidad gratuita del iPhone evita que esto suceda

Cuando se trata de hablar de accesibilidad, Apple siempre incluye multitud de funciones que pretenden facilitar el control de los dispositivos a personas que presentan diversidades funcionales. En este sentido, la versión del sistema operativo iOS 18 incluye Seguimiento Ocular: se trata de una herramienta que ya viene instalada por defecto, que se puede utilizar sin internet y que es completamente gratuita de activar.

Desde los iPhone 12 en adelante, gracias a la combinación de procesador y sistema de cámaras frontales, es posible controlar el teléfono con el movimiento de los ojos. De esta forma, vamos a poder guiar un puntero a lo largo y ancho de la pantalla siempre que miremos a cámara. Y en cuanto a los gestos que se realizan para interactuar con el móvil, estos también se pueden ejecutar si parpadeamos.

Lo que hace unos años parecía algo sacado de la ciencia ficción ahora es factible, sin tener que instalar nada adicional ni tener que pagar por aplicaciones adicionales que permitan esta funcionalidad. Así que en los siguientes apartados vamos a ver cómo se puede configurar.

El primer paso es el calibrado

Para poder acceder —y activar— la herramienta de Seguimiento Ocular tendremos que seguir la ruta Ajustes > Accesibilidad > Habilidades físicas y motoras > Seguimiento Ocular.

Aquí nos vamos a encontrar con un interruptor que tendremos que activar, para posteriormente empezar el proceso de calibrado. Para ello, lo idóneo es que el teléfono esté en una posición estática y a la altura de nuestro rostro. De esta manera vamos a conseguir que la cámara capte nuestra mirada y en todo momento el eje de referencia sea estático, para así conseguir precisión cuando la cámara esté enfocando.

Para el proceso de calibrado se nos van a mostrar diferentes puntos en pantalla que vamos a tener que —literalmente— ir mirando a medida que van pasando. Una vez se haya completado el proceso, el cual dura menos de dos minutos, ya vamos a poder manejar la interfaz con la mirada.

Los ojos son las nuevas manos

Gracias a los sensores que tenemos en la parte frontal del dispositivo, todos los movimientos que llevemos a cabo van a ser reconocidos: el movimiento de los ojos dirige un puntero y si parpadeamos vamos a poder accionar botones, como si los estuviésemos pulsando con la mano.

De hecho, el control táctil sigue completamente habilitado, por lo que si tenemos que realizar pulsaciones con la mano, esto no va a ser algo incompatible. Eso sí: hay que tener en cuenta que se trata de una herramienta muy sensible en cuanto a precisión, por lo que el mínimo movimiento que llevemos a cabo con los ojos va a ser captado.

Adicionalmente también hay que tener presente la curva de dificultad. Si no estamos acostumbrados al manejo de dispositivos o interfaces digitales con los ojos, al principio puede ser una tarea algo engorrosa. Sin embargo, al final se trata de una funcionalidad de adaptación tecnológica pensada para un segmento de población muy concreto. Ahora bien, está disponible para todos los modelos de iPhone compatibles —desde el 12, en adelante— y sin necesidad de instalar nada, usar internet o pagar adicionalmente por ello.