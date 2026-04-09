“Con las antenas nuestras y nuestros softwares podemos llegar al espacio profundo”, explican desde la empresa española Integrasys

Los astronautas de la misión Artemis II completan con éxito la primera maniobra para volver a la Tierra tras sobrevolar la luna

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La misión Artemis II no deja de generar expectación a la espera de que su regreso a la Tierra sea exitoso. Los cuatro astronautas de la nave Orión, Reid Wiseman, Christina Koch, Jeremy Hansen y Victor Glover, tienen previsto amerizar en la costa de San Diego, en el Pacífico, durante la madrugada del sábado y tras lo que serán 10 días de un periplo histórico e inolvidable. No obstante, hasta ese preciso momento no se habrá consumado el éxito de la misión, que afronta otro instante especialmente sensible con ese amerizaje. La NASA asegura que la cápsula se encuentra en perfectas condiciones y confía en sus estrictos protocolos, caracterizados también por una vigilancia continua a través de los más sofisticados sistemas de seguimiento, desarrollados por empresas punteras entre las que también hay presencia española.

La tesis de la NASA es clara: cuanta más vigilancia más seguridad. Por eso recurre a la más alta tecnología poder ver qué ocurre en cada momento durante la misión que ha llevado al récord del viaje más lejano que un humano jamás ha realizado, recorriendo más de 400.000 kilómetros de distancia hasta captar la cara oculta de la luna antes de aprovechar su gravedad para impulsarse de vuelta a casa.

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Una empresa española en la misión Artemis II para vigilar a la nave Orión

En una misión tan compleja, es vital realizar una monitorización al detalle de la trayectoria de la nave, comparando el curso previsto con el real para que la NASA, si es necesario, realice las correcciones pertinentes.

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Entre las compañías que brindan esa capacidad de seguimiento se halla una española: Integrasys, la única de nuestro país elegida por la NASA para ayudar en esa tarea de vigilancia de la nave Orión.

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Desde el espacio profundo, a distancia superiores a los 40.000 kilómetros de distancia, el lenguaje llega en ondas electromagnéticas “como la voz” con que nos habla la nave.

“Nos está diciendo, aquí estoy”, explica ante nuestras cámaras Álvaro Sánchez, el consejero delegado de Integrasys, mostrándonos cómo funciona el sistema con el que ayudan al seguimiento en la misión Artemis II.

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Para ello, con el objetivo de "escuchar" y descifrar esas ondas electromagnéticas, utilizan una antena ubicada en la Universidad de Sevilla, así como otra de la Universidad de Vigo. “Estamos recogiendo diariamente un terabyte de información”, explica Martín Llamas, director de Atlantis.

“Con las antenas nuestras y nuestros softwares podemos llegar al espacio profundo”, apunta Álvaro Sánchez.

Desde allí, en la inmensidad del espacio y distancias que llegaron a alcanzar los 406.000 kilómetros, reciben la señal de la nave. A España llegan solamente entre la 1 y las 7 de la mañana, “cuando la antena tiene visibilidad de la nave, porque al la Tierra rotar no siempre es así”, detalla Sánchez.

Esos datos, recogidos por la empresa y las universidades, tras un trabajo “en equipo”, van a la NASA para tener una visión aún más completa de la trayectoria.

De ese modo, complementan los datos de cientos de antenas ubicadas a lo largo del planeta para ayudar a la seguridad de la misión. “Necesitamos tener muchos oídos, muchas antenas que simultáneamente en diferentes sitios del mundo reciban la misma señal emitida en el mismo instante por la nave”, nos explica Fernando Aguado, coordinador del grupo de Tecnologías Aeroespaciales de la Universidad de Vigo, incidiendo en la necesidad de la NASA de no perder ni un solo detalle del periplo de los cuatro astronautas en su histórica misión; un objetivo en el que la tecnología española y el trabajo coordinado entre lo público y lo privado juegan también un papel fundamental.