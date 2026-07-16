Guía para buscar canales en la TDT: paso a paso

Inés Gutiérrez 16 JUL 2026 - 10:55h.

Puede parecer una tarea pesada, pero es más fácil de lo que parece: todo lo que tienes que saber sobre la búsqueda de canales en la TDT

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MadridBuscar los canales de la TDT es un proceso sencillo que permite acceder a la oferta actual de emisiones tras cambios en las frecuencias o al instalar un televisor nuevo. Y, aunque puede parecer pesado, el proceso es más sencillo de lo que creemos. Así se buscan los canales: te damos una guía paso a paso.

Este suele ser un proceso que tememos cada vez que tenemos que enfrentarnos a él, no solo porque de una vez a la siguiente tendemos a olvidar cómo lo hicimos, también porque cada vez que sintonizamos los canales en busca de las novedades, estos se colocan por defecto en las posiciones que más les gustan a ellos y no en las que nosotros sabemos que les corresponde.

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Por eso, el siguiente paso después de buscar y encontrar todos los canales de la TDT, será ordenar todos los canales y para eso necesitaremos mucha más paciencia que para buscar los canales, algo que en la mayoría de los televisores podemos hacer de manera automática.

Búsqueda de canales en la TDT: paso a paso

Ahora que desaparecen los canales SD o si hemos comprado una televisión nueva o hemos hecho cambios significativos en la que ya tenemos, necesitaremos buscar los canales de la TDT. En general, hay algunas pautas que se pueden seguir y que sirven de guía para todas las opciones: una vez encontrada la opción relacionada con los canales, hay que pulsar ‘sintonización automática’.

Así, el destino parece el mismo para todas las televisiones y sistemas operativos, pero el camino hasta llegar a esta opción es la que hace que todo resulte un poco más complicado, sobre todo si no siempre tenemos que buscar los canales en nuestra propia televisión, sino que nos toca hacer lo mismo para algún familiar o conocido con un modelo diferente.

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Para sintonizar un televisor Samsung con Tizen, entra en los ajustes y presiona sobre el icono con forma de antena, allí busca ‘sintonización automática’ y selecciona empezar.

Para un televisor LG con el sistema operativo WebOS, presiona el botón de ajustes del mando a distancia (la rueda dentada) y acude al apartado ‘canales’. Busca la opción Sintonización y configuración de canales y presiona sintonización automática. Una vez que haya terminado pulsa ‘hecho’.

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Si tu televisión tiene un sistema operativo Android TV, entra en los ajustes, busca la sección ‘canales’, accede a ‘configuración de canales’ y aquí busca la opción de sintonizar automáticamente. Selecciona la búsqueda exclusiva para canales digitales y espera a que termine la búsqueda de canales.

Como hemos visto, en general solo hay que acceder a ajustes, buscar la opción de canales y, aquí, sintonizar automáticamente los canales digitales si fuera necesario. Esto puede llevar un rato, por lo que conviene esperar con calma hasta que el dispositivo haya terminado por completo la búsqueda.

Una vez controlados estos pasos, que son bastante sencillos si sabes lo que estás buscando, podremos buscar canales en cualquier televisión, dedicando más o menos tiempo a encontrar las opciones adecuadas, pero sabiendo que el éxito final está garantizado. No habrá búsqueda de canales en la TDT ni actualización que se nos resista.

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